Chi l’ha detto che per trovare un bel mare bisogna andare per forza all’estero? In Italia ci sono spiagge meravigliose e la migliore di tutte è sempre gratis.

In estate tantissime persone vanno via dall’Italia, prevalentemente in Egitto, in Spagna, in Grecia o nei paradisi tropicali, alla ricerca di spiagge meravigliose e mare cristallino. In realtà anche l’Italia ha queste incantevoli distese di sabbia bianca e acque trasparenti, quindi fanno bene a rimanere nella nostra Penisola tante persone ed anche ad accorrere tanti turisti da ogni parte del mondo.

Infatti, fra tutte le bellissime spiagge d’Italia ce n’è una che è veramente un paradiso da conoscere ed il bello è che è sempre gratis. Ecco qual è la migliore spiaggia del nostro Paese.

Qual è la migliore spiaggia d’Italia (che è anche gratis)

Tante persone che rimangono in Italia in estate sanno bene che la nostra Penisola offre scenari mozzafiato con spiagge di sabbia bianca e mare cristallino che non hanno nulla da invidiare ai paradisi esotici. Non solo ma ci sono anche calette più selvagge che sono le preferite di chi è alla ricerca di adrenalina ma anche di un posto più tranquillo, lontano dal frastuono delle spiagge prese di mira dal turismo di massa.

E se è vero che in tante spiagge italiane ormai i prezzi sono alle stelle, è bello sapere che la migliore spiaggia d’Italia è sempre gratis. In particolare questa spiaggia spicca sulle altre per bellezza, servizi e recensioni: infatti ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Travellers’ Choice Best of the Best assegnato da TripAdvisor.

È un luogo incantevole con mare straordinario ed anche un altro vantaggio per tanti che vogliono risparmiare in vacanza, senza rinunciare a niente: infatti, il parcheggio è gratuito. Si tratta della Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, circondata dalla natura e divisa in due aree: una per chi desidera piantare il proprio ombrellone (o affittarlo presso il punto noleggio situato vicino al parcheggio), e una dedicata a chi vuole vivere la spiaggia in modo più libero.

Qui ci sono anche volontari che si prendono cura dei nidi delle tartarughe caretta caretta che tornano regolarmente a deporre le uova. Il mare è incantevole e perfetto per chi vuole fare snorkeling. Accanto al parcheggio si trova un chiosco dove fare colazione, un pranzo leggero, bere un caffè o una bibita fresca, ideale quando fa caldo. I bagni, sono ben curati e puliti, e questo è un servizio molto utile per chi accede a questo posto.

Dunque nella spiaggia più bella d’Italia non si paga il parcheggio. Infatti ci sono tanti stalli gratis, accanto a quelli a pagamento.