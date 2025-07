Clamorosa destinazione per l’esterno olandese dell’Inter: il club bianconero è pronto all’affondo entro fine mese

Già a metà della sua ultra positiva esperienza nel club meneghino (l’ex PSV è arrivato a Milano nell’estate del 2021) si era parlato di lui come possibile sacrificio tecnico per risanare il bilancio o per eventualmente reinvestire parte dei proventi della cessione per finanziarie dei nuovi colpi in entrata.

Dopo aver respinto per mesi gli assalti provenienti dalla Premier, la dirigenza nerazzurra ha iniziato ad intavolare i discorsi sul rinnovo col giocatore olandese. Relegato in panchina, per alcune gare, nella parte centrale della stagione conclusa con la vittoria dello Scudetto da parte della Beneamata, il calciatore – il cui contratto si stava pericolosamente avvicinando alla scadenza – sembrava davvero vicino a partire nella scorsa estate.

Quella che, tanto per intenderci, aveva già visto i nerazzurri rispedire al mittente le milionarie offerte per Bastoni e Barella.

Alla fine, messa alle strette da un’urgenza che si stava facendo via via più impellente (30 giugno 2025 era la deadline cerchiata in rosso da Marotta) l’Inter nello scorso novembre ha prolungato il contratto del nazionale oranje, legatosi ai nerazzurri fino al 2028 ma con l’inserimento di una clausola, valida fino al 31 luglio del 2025, pari a 25 milioni.

Questo significa che nell’attuale finestra temporale, e ancora per una settimana abbondante, chiunque può strappare il calciatore all’Inter semplicemente staccando un assegno pari alla cifra concordata tra le parti qualche mese fa.

Dumfries addio, i bianconeri fanno sul serio: pronti 25 milioni

Fino a qualche giorno fa la stampa spagnola aveva riferito che tra i club che sembravano propensi a sfruttare l’occasione determinata dalla presenza di una clausola tutto sommato accessibile, ci fosse il Barcellona di Hansi Flick.

I catalani, estimatori della prima ora dell’esterno, avevano pensato eccome a fare la loro offerta, ma poi improvvisamente sono cambiate le priorità. Ecco che allora, da quella Premier che storicamente ha corteggiato Dumfries per almeno un anno e mezzo, starebbe piombando con decisione il Newcastle di Eddie Howe.

I ‘Magpies‘, già potenti economicamente grazie agli illimitati fondi del sovrano Bin Salman, possono contare anche sui non indifferenti proventi derivanti dalla partecipazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riferito dai tabloid inglesi, il club britannico sarebbe sul punto di bussare agli uffici di Viale della Liberazione con la valigetta contenente i 25 milioni necessari a prelevare Dumfries per imbarcarlo sul primo volo utile per il Regno Unito. Il giocatore, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di gradire la destinazione inglese.