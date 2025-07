È possibile ottenere un bucato profumato senza usare l’ammorbidente? Prova ad aggiungere questo in lavatrice durante la centrifuga e guarda la differenza.

L’ammorbidente è uno dei prodotti che più viene utilizzato in lavatrice durante il lavaggio dei nostri capi. Contiene sostanze tensioattive cationiche, che si legano alle fibre dei tessuti. Questi composti formano un sottile strato lubrificante che riduce l’attrito tra le fibre, rendendo il tessuto più scorrevole e piacevole al tatto.

Oltre alla morbidezza, un altro aspetto che rende l’ammorbidente così apprezzato, è anche quel gradevole profumo che rilascia sui capi. Una sensazione di pulito e di freschezza che dura nel tempo e che si sente anche ogni volta che si aprono armadi e cassetti. E siccome in commercio esistono tantissime fragranze, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

L’ammorbidente ha le ore contate: ecco cosa aggiungere in lavatrice durante la centrifuga per un profumo top

Ovviamente, siamo ben consapevoli che l’ammorbidente è un prodotto composto dalla maggior parte da ingredienti chimici, ecco che quindi, oltre ad usarlo con moderazione per non rovinare i capi, si dovrà dosare in modo giusto per non inquinare di più l’ambiente. Ecco che quindi, si potrebbe pensare di metterlo da parte, sostituendolo con un prodotto 100% naturale: il bicarbonato.

Il bicarbonato di sodio è un altro prodotto che in casa non manca mai, è una sostanza molto versatile, usata in tanti ambiti della vita quotidiana grazie alle sue proprietà abrasive, deodoranti, lievitanti, alcalinizzanti e detergenti. Ebbene, anche aggiungerlo nel bucato permette di ottenere diversi vantaggi, infatti, potenzia il detersivo migliorando l’efficacia del lavaggio. Neutralizza odori, ideale in questo periodo dove troviamo capi molto sudati o sporchi e inoltre, sbianca delicatamente e può aiutare a mantenere i capi bianchi più brillanti.

Ma come può tornare utile per rendere i capi morbidi? Il bicarbonato, oltre alle caratteristiche appena elencate, riesce anche ad addolcire l’acqua e può anche contribuire a sciogliere piccoli residui di detersivo. Per rendere i capi morbi e profumati, basterà aggiungere prima della fase della centrifuga, un paio di cucchiai di bicarbonato con l’aggiunta di qualche goccia di oli essenziali per ottenere capi morbidi e anche profumati. Ed ecco, come in poche mosse, il classico ammorbidente può essere messo definitivamente da parte.