Molti italiani sono su tutte le furie per la notizia appena arrivata del bonus sospeso. Ecco di quale si tratta.

Molti italiani stentano ad arrivare a fine mese e per questo i sostegni del Governo possono essere molto importanti in questo momento di difficoltà economico. Alcuni sono una tantum mentre altri prevedono assegni ricorrenti ogni mese.

Però c’è una brutta notizia che ha mandato su tutte le furie gli italiani: un bonus sul quale facevano affidamento è stato sospeso e l’estate è rovinata per molte persone. Ecco di quale si tratta.

Italiani su tutte le furie per il bonus sospeso

C’è una brutta notizia che ha mandato su tutte le furie tanti italiani: un bonus sul quale in tanti facevano affidamento è stato sospeso. Una particolare categoria di lavoratori, dunque, non lo otterrà e questa è una disdetta in questo particolare periodo di difficoltà economiche per tanti.

Si tratta infatti del bonus “caldo” riservato ai lavoratori di Glovo, il servizio di consegne a domicilio molto usato in tutta Italia. I riders sono una categoria di lavoratori che fa un lavoro molto usurante e anche sottopagato per certi versi e la notizia del bonus sospeso è un’ulteriore batosta.

Il sindacato contestava a Glovo di aver comunicato unilateralmente ai soli lavoratori l’attivazione del bonus “caldo” ed anche le modalità di erogazione di questo aiuto. Di fatto questo bonus aumentava al salire della temperatura. Infatti la piattaforma aveva comunicato tre fasce di temperatura, da 32 a 40 gradi, e per ogni fascia aveva stabilito una maggiorazione.

Però il sindacato ha sospeso il bonus spiegando di volere un confronto con le aziende perché la decisione era stata presa in maniera unilaterale e non era frutto di contrattazione sindacale. Il confronto avverrà anche con Deliveroo, altra azienda di consegne a domicilio, con la quale si discuterà di sicurezza sul lavoro e particolari situazioni territoriali come l’ordinanza della regione Piemonte.

Insomma, la notizia della sospensione di questo bonus arriva come un fulmine a ciel sereno per tanti riders che speravano di avere un aiuto in questa estate dalle temperature roventi. Dunque ci si aspetta che, a seguito del confronto con i sindacati, venga reintrodotto questo bonus che è stato momentaneamente sospeso e che potrà sostenere tanti lavoratori dei servizi di consegna a domicilio che ogni giorno e ogni sera prestano il loro importantissimo servizio.