Un recente avviso Inps porta soldi a molte persone: si ritroveranno sul conto circa 600 euro per un nuovo bonus. Ecco come richiederli.

Di questi tempi non è facile per molti arrivare a fine mese e così gli aiuti del Governo possono sempre fare comodo per sostenere spese e per le proprie necessità. Ci sono infatti diversi bonus di cui si può usiufruire, uno dei quali confermato pochi giorni fa con un avviso dell’Inps.

Diversi soggetti infatti si ritroveranno sul conto circa 600 euro fra poco giorni. Questo bonus però non possono ottenerlo tutti ma solo coloro che hanno determinati requisiti. Ecco chi riceverà questi soldi.

Chi riceverà il bonus da quasi 600 euro dell’Inps

Diverse persone si ritroveranno il conto più pesante di quasi 600 euro grazie ad un nuovo bonus dell’Inps, un aiuto concreto per lavoratori e famiglie in difficoltà economiche. Si tratta del Bonus di agosto 2025 del valore di 575 euro, che possono ottenere solo coloro che hanno determinati requisiti.

È una misura una tantum per contrastare l’impatto dell’inflazione e il caro-bollette, offrendo un supporto mirato a categorie vulnerabili, come lavoratori con contratti precari o nuclei familiari con redditi bassi. Quindi spetta a:

lavoratori part-time o a termine che hanno subito riduzioni dell’orario lavorativo

famiglie con ISEE sotto le soglie stabilite dall’INPS

persone già coinvolte in programmi di inclusione sociale, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro o la Carta Acquisti.

Non ci sarà bisogno di fare alcuna domanda perché l’erogazione di quasi 600 euro avverrà automaticamente tramite bonifico bancario o accredito su carta prepagata registrata. Basterà accedere alla propria area riservata sul portale dell’INPS con SPID, CIE o CNS, per verificare l’accredito, che dovrebbe arrivare nel mese di agosto 2025, tra la prima e la seconda metà del mese. Se ci dovessero essere ritardi, dovrebbero essere gestiti entro settembre.

Questo bonus da 575 euro dell’Inps, pur essendo una tantum, è un aiuto concreto per chi è in difficoltà a fare la spesa, a pagare le bollette e permetterà di svolgere più serenamente qualsiasi acquisto o affrontare un imprevisto. Arriverà automaticamente sul conto di chi ne ha diritto nel mese di agosto 2025, alleggerendo un po’ il morale di chi si trova ad affrontare un momento duro come questo dal punto di vista economico.

Dunque il prossimo mese diverse persone e famiglie si troveranno il conto più pesante di quasi 600 euro e non può che essere una bella notizia.