La Roma rischia di vedere il proprio terzino sinistro titolare in un’altra big del campionato italiano. Novità in arrivo per Angeliño.

Prima della fine del mese di giugno, sembrava quasi scontata la partenza di Angeliño, terzino sinistro della Roma. Il calciatore spagnolo era stato indicato come il sacrificato di lusso per rimettere in sesto i conti giallorossi entro il 30 del mese scorso, anche grazie alla proposta iniziale dell’Al-Hilal.

Alla fine non se n’è fatto nulla. La società araba ha deciso di posticipare ogni decisione di mercato dopo il Mondiale per Club e la Roma ha preferito cedere Tammy Abraham al Besiktas per ottenere le parziali plusvalenze necessarie. Ad oggi dunque Angeliño fa ancora parte a tutti gli effetti della rosa giallorossa e sembra poter continuare ad essere il titolare della corsia mancina.

Ma si sa, la situazione finanziaria della Roma non è così rosea. Dunque la società di Trigoria non escluderebbe una cessione eccellente qualora ci fossero le condizioni adatte e le proposte giuste. Proprio Angeliño potrebbe dunque tornare sul mercato, ma stavolta non in direzione Arabia Saudita: c’è un club rivale della Roma che sembra intenzionato a fare un tentativo concreto.

Roma, inserimento a sorpresa del Milan su Angeliño: Tare prepara l’offerta

La squadra di Serie A che sembra interessata al cartellino di Angeliño è precisamente il Milan. Un club alla completa ricerca di rinforzi sulle corsie laterali di difesa, visto che nel giro di poche settimane i rossoneri hanno visto partire Calabria per scadenza di contratto, Walker a fine prestito e Theo Hernandez, ceduto proprio all’Al-Hilal per 25 milioni.

Proprio per rimpiazzare il laterale francese, che ha detto sì alla proposta ricchissima della squadra di Simone Inzaghi, il Milan starebbe dunque valutando l’assalto ad Angeliño. La Roma valuta il proprio calciatore una cifra sui 20-22 milioni di euro, più o meno ciò che era stato offerto dall’Arabia nel mese di giugno.

Sulla carta la cessione al Milan di Angeliño potrebbe sembrare una mossa poco intelligente per i giallorossi, che andrebbero a rinforzare una rivale d’alta classifica. Ma in realtà lo spagnolo non è il prototipo di esterno che apprezza mister Gasperini, che gradisce laterali di spinta con maggiori doti fisiche. Senza dimenticare l’effetto plusvalenza, visto che la Roma ha pagato nel 2024 il cartellino di Angeliño solo 5 milioni di euro.

Nelle prossime ore sarà più chiaro se il d.s. milanista Igli Tare farà effettivamente sul serio per il calciatore della Roma. L’acquisto di un terzino sinistro è prioritario per il Milan e per il tecnico Allegri, soprattutto dopo aver visto sfumare l’ingaggio dell’inglese Archie Brown, strappato dal Fenerbahce in extremis.