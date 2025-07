Il mondo dello sport e dei motori si ferma per un altro terribile lutto. La notizia avrà sconvolto anche Michael Schumacher in persona.

Quando si parla di Michael Schumacher non si può non versare una lacrima di commozione. Per via del tragico destino che ha cambiato per sempre la vita di uno dei piloti di Formula 1 più forti di sempre, tra l’altro recordman di vittorie mondiali durante la sua carriera.

Come tutti sanno, Schumi è stato vittima nel dicembre 2013 di un incidente terribile sugli sci, mentre era in montagna con la sua famiglia. Una caduta sventurata su delle rocce gli procurò danni enormi a livello cerebrale, vivendo un periodo di coma farmacologico e superando diversi interventi per ridurre il forte ematoma interno.

Oggi di Michael si sa poco o nulla di preciso, qualche indiscrezione sulle condizioni fisiche delicate e sulle tante terapie a cui si sottopone quotidianamente. In pochi hanno il permesso di far visita al Kaiser nella sua villa a Palma de Mallorca. Tra questi amici fidati avrebbe potuto ritagliarsi uno spazio privilegiato un grande giornalista sportivo, con cui Schumacher aveva legato moltissimo, venuto però a mancare poche ore fa.

Addio a Raffaele Dalla Vite, storica firma della Gazzetta e grande amico di Schumacher e Maradona

Il mondo dello sport e del giornalismo italiano piange Raffaele Dalla Vite, un pezzo di storia della Gazzetta dello Sport. Il cronista di origine bolognese si è spento ad 88 anni, dopo una vita intera ad inseguire i campioni sportivi ed a raccogliere indiscrezioni con il garbo del professionista.

Dalla Vite era divenuto amico fidato di Michael Schumacher durante il suo periodo in Ferrari. Basti pensare che il pilota tedesco cominciò a parlare in italiano proprio grazie al giornalista, mentre preferiva esprimersi in inglese in altri contesti. Un rapporto molto intimo dunque scoppiò tra i due, anche al di fuori dei circuiti. Dalla Vite legò moltissimo pure con altri piloti passati per Maranello, da Barrichello a Irvine passando per Massa.

Un personaggio molto stimato dai protagonisti dell’automobilismo. Ebbe un rapporto privilegiato con Luca Cordero di Montezemolo, dal quale raccolse moltissime notizie ed indiscrezioni in ambito Ferrari. O quando l’avvocato Gianni Agnelli gli dedicava del tempo prezioso per permettergli di terminare un articolo sulla Gazzetta.

Dalla Vite era anche un appassionato di calcio e la sua avventura nel giornalismo si sviluppò anche intorno al mondo del pallone, seguendo il suo Bologna e restando legato alle origini emiliane. Ma nonostante questo furono frequenti le sue capatine in Sudamerica, tanto da divenire uno dei cronisti più apprezzati da Maradona e Zico. Un altro pezzo di storia che se ne va, un esempio per tutti coloro che vogliono fare del giornalismo e della cronaca sportiva il proprio futuro.