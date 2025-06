Voli cancellati, previsto un evento naturale catastrofico: cerchiate questo giorno

Tantissimi voli cancellati in questa destinazione dove è previsto un evento naturale catastrofico in questo giorno.

Sono tante le persone che hanno prenotato le proprie vacanze estive in Italia e all’estero per godersi il meritato riposo. C’è chi preferisce le città d’arte, chi le località marittime, chi la montagna, chi le grandi metropoli. C’è chi si sposterà in treno, chi in bus, chi in aereo.

A proposito di questo, tantissimi voli per una destinazione molto famosa sono stati cancellati perché qui è previsto un evento naturale catastrofico in questo giorno. Ecco quando.

Voli cancellati per un evento naturale catastrofico in questo giorno

Tantissime persone stanno cancellando il proprio volo in questa rinomata destinazione per una previsione nefasta: sembra che in questo giorno si verificherà un evento naturale catastrofico.

Sono centinaia i voli cancellati per il Giappone per l’estate 2025 e il motivo sarebbe una profezia riportata nel manga Watashi ga Mita Mirai” (“Il futuro che ho visto”) di Ryo Tatsuki, secondo cui il prossimo 5 luglio si potrebbe verificare qui un evento naturale catastrofico. In particolare, secondo l’autrice del manga, il prossimo 5 luglio ci sarà una frattura sottomarina localizzata tra il Giappone e le Filippine che scatenerà maremoti tre volte più forti di quelli che hanno colpito il Paese nel 2011.

Molte persone, prese dalla scaramanzia, hanno dunque cancellato i propri voli verso il Giappone. Infatti, stando ad alcune ricerche dell’ultimo periodo, le prenotazioni dei voli da Hong Kong al Giappone sono calate del 50% rispetto al 2024 e, nel periodo giugno-luglio, il sono diminuite dell’83%.

Per questo tante compagnia aeree asiatiche hanno rivisto tutta l’offerta dei voli per la propria stagione estiva. Ma ciò che più colpisce di questa faccenda, a parte il furore mediatico, è che le profezie precedenti di Tatsuki si sono spesso sempre verificate: in una pagina dell’edizione originale dell’opera, ad esempio, si prevedeva un grande disastro in Giappone a marzo 2011.

E proprio l’11 marzo del 2011 si verificò il noto terremoto di magnitudo 9.0 che diede il via all’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. In precedenza Ryo Tatsuki aveva fatto anche altre previsioni relative ai mesi in cui sarebbero morte celebrità come Freddie Mercury e Lady Diana, ed anche in questo caso si avverarono. Dunque tante persone credono che anche la previsione del 5 luglio 2025 possa essere vera e dunque sono corse ai ripari disdicendo le proprie vacanze estive in Giappone.