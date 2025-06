Notizia a sorpresa nel mondo della Formula 1 ed in particolare nella scuderia Red Bull. Potrebbe cambiare tutto nel team anglo-austriaco.

Domenica prossima si correrà il Gran Premio d’Austria in Formula 1, sul circuito moderno e molto apprezzato del Red Bull Ring. Una gara che potrebbe essere favorevole al pilota di casa, quel Max Verstappen che in realtà lo scorso anno sulla stessa pista ha chiuso con un deludente quinto posto.

Il campione del mondo in carica ha bisogno di trovare una serie di risultati positivi per sperare di agganciare in vetta alla classifica piloti i due titolari della McLaren, ovvero Oscar Piastri e Lando Norris, che al momento stanno ingaggiando un duello fratricida per il titolo 2025. Ma chi conosce bene le qualità dell’olandese sa bene che Verstappen non si darà affatto per vinto.

Uno dei motivi del rallentamento di Verstappen a livello di risultati e podi riguarda la frizione avuta all’interno del team Red Bull, viste le critiche mosse dal classe ’97 nei confronti di alcune strategie di gara. Proprio in tal senso, potrebbe arrivare un cambiamento interno davvero sorprendente, l’addio ad uno dei componenti storici della scuderia anglo-austriaca.

Clamoroso: Sebastian Vettel può tornare in Red Bull, nuovo ruolo per l’ex pilota

Si comincia infatti a parlare del possibile addio di Helmut Marko dalla scuderia Red Bull. Ovvero dello storico ex pilota e consulente austriaco, che ha dato una grande mano nel corso degli anni per lo sviluppo delle monoposto, una voce di assoluto rilievo spesso anche superiore a quella del team principal Christian Horner.

Marko però, a 82 anni compiuti, potrebbe essere vicino alla pensione. E per rimpiazzarlo si parla di un possibile ritorno di Sebastian Vettel, il 4 volte campione del mondo di Formula 1 proprio alla guida della Red Bull. Il tedesco è lontano da questo ambiente dal 2022, anno del suo ritiro, ma potrebbe rientrare proprio come consulente senior.

Un’idea che stuzzica le orecchie dei tifosi Red Bull, ma che per il momento Vettel non sembra considerare più di tanto. Lo ha ammesso al podcast Sport am Sonntag, parlando proprio dell’addio di Marko: “Credo sia insostituibile. Nessuno può prendere il suo posto. Dal 2005 ha dato un enorme contributo alla squadra, è ancora qui e spero che possa continuare il suo lavoro per molto tempo. È molto realista e sa esattamente cosa sta facendo, posso imparare molto da lui. Forse il suo posto può essere occupato anche in modo diverso“.

Parole che comunque non escludono un possibile ritorno a Milton Keynes per Vettel, magari con una posizione differente da quella occupata oggi da Helmut Marko. Inoltre il tedesco ha fatto intendere di essere sempre in contatto con Horner e con alcuni ingegneri che hanno lavorato al suo fianco dal 2009 al 2014, negli anni della sua avventura in Red Bull.