Ultim’ora, salta Wimbledon: tifosi sconvolti

Niente da fare per uno dei campionissimi del tennis internazionale: la sua presenza in campo a Wimbledon sembra essere sfumata.

In questi giorni l’attenzione del mondo del tennis è tutta sul Roland Garros, ovvero uno dei quattro tornei del Grande Slam, appuntamento attesissimo e sempre coinvolgente. Si tratta dell’evento più prestigioso che si gioca sulla terra rossa, prima dell’avvio della cosiddetta stagione dell’erba.

Infatti, dopo la conclusione degli Open di Parigi nel prossimo weekend, scatteranno i tornei sul prato verde, tipici della stagione estiva. Al via dunque le manifestazioni tennistiche di Stoccarda, Queen’s e Halle, fino all’avvio di quello che forse è il torneo più atteso dell’anno. Ovvero Wimbledon, altro appuntamento del Grande Slam che si disputerà a partire dal 23 giugno prossimo, nella storica cornice londinese.

Lo scorso anno a Wimbledon ha trionfato Carlos Alcaraz, nella finalissima contro una leggenda vivente di questo sport come Novak Djokovic. Mentre l’avventura del numero 1 al mondo Jannik Sinner si era fermata ai quarti di finale. C’è grande attesa per l’edizione 2025 del torneo sull’erba inglese, ma cominciano ad arrivare i primi forfait tra i giocatori più richiesti.

Niente Wimbledon per il discusso Kyrgios: arriva l’annuncio del tennista australiano

Wimbledon sarebbe dovuto essere il palcoscenico del grande ritorno in campo di un protagonista estroverso e molto discusso del tennis odierno. Vale a dire Nick Kyrgios, il 30enne australiano che viene considerato dagli appassionati come un talento puro, frenato però dal carattere sopra le righe e dai tanti infortuni.

Kyrgios avrebbe potuto sfruttare il ranking bloccato a suo favore (in quanto finalista a Wimbledon nel 2022) per tornare a giocare sull’erba del complesso nella zona sud-ovest di Londra. Ma l’ultimo annuncio dell’australiano ha frenato ogni sua velleità.

“So quanto tutti voi eravate impazienti di vedermi di nuovo in campo e mi dispiace davvero deludervi – ha scritto Kyrgios sul suo profilo Instagram –. È solo un piccolo incidente di percorso, e sto già lavorando duramente per tornare più forte che mai“. Dunque altro stop fisico per il tennista di origini greche e malesi, che già avrebbe dovuto giocare il doppio al Roland Garros, rinunciando in extremis.

Incredibile come Nick Kyrgios non scenda in campo dagli Open di Miami dello scorso anno, prima dell’operazione al polso che lo ha escluso dalle maggiori competizioni tennistiche. Negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per la battaglia via social contro Jannik Sinner: l’australiano si è schierato apertamente contro il tennista azzurro, dichiarandolo colpevole nel tanto concitato caso Clostebol.