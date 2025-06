La Juventus si prepara a disputare il Mondiale per Club Fifa. Sulla panchina dei bianconeri ci sarà Tudor, fresco di prolungamento fino al 2027. Nonostante la recente conferma con scadenza a lungo termine, molti non sono entusiasti, o almeno del tutto convinti dalla scelta della dirigenza juventina. Tra questi c’è Alvaro Moretti: “Non ho ancora capito nulla della Juventus, scelta gratuita senza nessun motivo al mondo. Con Mancini e Spalletti in giro… Vedrete che questi profili torneranno utili, anche se si dovesse uscire male da una competizione come il mondiale del Club. Questa è un’altra dimostrazione delle difficoltà delle proprietà delle squadre a livello manageriale. Mancano dirigenti italiani e nuclei di italiani nelle squadre che possano aiutare anche la Nazionale. L’Atalanta che è esempio virtuoso ha avuto sfortuna con profili come quelli di Scamacca e Scalvini”.

per Franco Melli Tudor è l’uomo giusto al momento giusto: “Tudor si è ricongiunto al momento giusto con la Juventus. La squadra non ha quell’aura di imbattibilità, quella forza economica e dirigenziale di un tempo. Tudor è un discreto allenatore, forse un pochino condizionato dal suo carattere, poco diplomatico. Chissà che questa volta non riesca a fare il salto di qualità”.

Non sono state vagliate molte alternative per la panchina, come rivela Stefano Agresti: “Hanno cercato Conte e Gasperini che hanno rifiutato, non so perché poi si sono fermati, evidentemente ritengono che Tudor sia il migliore di tutti gli altri ma non capisco perché. Non ha mai fatto veramente bene fino in fondo, per me era tanto anche la Lazio.