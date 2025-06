Tristezza infinita per Enrico Mentana, lutto in queste ore: il messaggio

Momento davvero triste per Enrico Mentana e per i tifosi interisti in generale. Il messaggio del giornalista è davvero commovente.

Sono le ore della resa e dei rimpianti in casa Inter. La squadra nerazzurra ha fallito l’appuntamento più importante dell’anno, ovvero la finalissima di Champions League conquistata con tanto sudore dopo la doppia semifinale epica contro il Barcellona. Peccato che l’epilogo della competizione è stato inaspettatamente negativo.

Il PSG ha letteralmente dominato sul campo di Monaco di Baviera, annichilendo l’Inter con un perentorio 5-0 che ha lasciato tutti i tifosi nerazzurri di stucco. La squadra di Simone Inzaghi non è mai stata in partita, subendo già le prime due reti nei primi 20 minuti di gioco. Uno strapotere tecnico quello dei parigini che ha messo subito la parola fine alle velleità interiste.

Tantissimi i tifosi VIP dell’Inter che in queste ore stanno sportivamente applaudendo l’impresa del PSG ma allo stesso tempo si sentono demoralizzati per la sonora sconfitta. Tra questi Enrico Mentana, noto giornalista e direttore del TG LA7, nerazzurro doc che certamente sarà rimasto di stucco nel vedere l’impotenza della sua squadra di fronte alla classe dei rivali.

Doppio dolore per Mentana: l’Inter dominata dal PSG e la scomparsa dell’amico-presidente

Non bastasse il dolore per la sconfitta rimediata a Monaco per 5-0 nell’appuntamento tanto atteso, Mentana qualche ora prima della finalissima di Champions aveva appurato della scomparsa di un personaggio a cui era molto legato da tifoso. Ovvero quella di Ernesto Pellegrini, storico ex presidente dell’Inter.

Si tratta dell’imprenditore milanese che fece fortuna grazie agli investimenti nel settore del catering e della ristorazione ad alti livelli. Pellegrini acquistò l’Inter nel 1984 e rimase presidente per poco più di dieci anni. Viene ricordato come un personaggio per bene e gentiluomo, oltre che per i successi sportivi: i nerazzurri tra fine anni ’80 ed inizio anni ’90 vinsero lo Scudetto dei record e due edizioni della Coppa Uefa.

L’avventura dell’imprenditore classe 1940 all’Inter terminò esattamente nel febbraio 1995, quando formalizzò la cessione delle quote di maggioranza del club a Massimo Moratti, altro presidente storico e sempre nel cuore dei tifosi.

Ironia della sorte, un interista doc come Pellegrini è scomparso per via di un’infezione polmonare proprio nel giorno più atteso, quello di Inter-PSG. Enrico Mentana ha ricordato così il presidente-amico su Instagram: “Proprio oggi. Addio presidente, uomo di cuore, benefattore” – postando un’immagine di Pellegrini con in mano la Coppa Uefa vinta dall’Inter nel 1991 contro la Roma.