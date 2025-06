Trasporti in tilt, stop di quasi 24 ore: la data da segnare sul calendario

In questa data, da segnare sul calendario, i trasporti saranno in tilt perché è previsto uno stop di quasi 24 ore. Ecco quando.

È iniziato il grande caldo e tante persone stanno già partendo per le vacanze. Ogni anno si organizza tutto minuziosamente per non avere intoppi ma le insidie sono sempre dietro l’angolo e così, anche se sembrava tutto perfetto, arriva sempre un guaio, come quello che accadrà in questa data da segnare subito sul calendario.

Sì, perché in questo giorno i trasporti saranno in tilt e per quasi 24 ore ci sarà uno stop che creerà non poco disagio in tante persone, sia cittadini che turisti. Ecco allora le informazioni per potersi spostare agevolmente e non farsi rovinare la giornata o la vacanza.

La data da segnare in cui i trasporti saranno in tilt

Fra pochi giorni ci sarà un evento che tanti viaggiatori non sono mai pronti ad affrontare: i trasporti saranno in tilt. Infatti è previsto uno stop di quasi 24 ore per i voli aerei. Coloro che avevano programmato un viaggio di lavoro o una vacanza, potrebbero dunque rimanere bloccati.

La data da segnare sul calendario è imminente, perché cade venerdì 13 giugno 2025 ed il motivo è lo sciopero nazionale che coinvolgerà i lavoratori del comparto aeroportuale e dei servizi a terra. Quindi in diversi aeroporti ci potrebbero essere ritardi, cancellazioni e riorganizzazioni operative, specie in alcune fasce orarie.

È bene dunque sapere come organizzarsi per non rimanere a terra e per non rovinarsi le eventuali vacanze programmate proprio in quel giorno. In particolare il personale del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto, compresi lavoratori di compagnie aeree, aziende di supporto e servizi a terra, sciopererà per 4 ore, dalle 13 alle 17 del 13 giugno.

Gli autisti dei bus navetta e dei servizi SEA negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, invece, parteciperanno allo sciopero indetto da Cup Trasporti per 24 ore a partire dalle 00.00 del 13 giugno e fino alle 23.59 del 13 giugno. Anche i lavoratori delle aziende di handling aderenti ad Assohandlers parteciperanno ad uno sciopero di 24 ore, su scala nazionale, proclamato da Flai Trasporti e Servizi, così anche il personale della società Aviation Services attivo presso l’aeroporto di Venezia, sempre per 24 ore.

Il traffico aereo dunque sarà in tilt ma per fortuna, per limitare i disagi per i viaggiatori, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha stabilito due fasce orarie durante le quali tutti i voli programmati devono essere comunque garantiti, vale a dire dalle 7.00 alle 10.00 del mattino e dalle 18.00 alle 21.00 della sera.

Fuori da queste fasce orarie, le compagnie aeree potranno sospendere o modificare i voli, salvo eccezioni. Infatti, sono garantiti per legge i seguenti collegamenti:

tutti i voli da e verso le isole, se rappresentano l’unico collegamento disponibile per quella giornata

tutti i voli con carattere istituzionale o di pubblica utilità, come quelli militari, di emergenza, sanitari, umanitari o di soccorso

i voli che, pur decollando in ritardo, erano schedulati prima dell’inizio dello sciopero

gli aeromobili in arrivo sul territorio nazionale che hanno già effettuato il decollo da aeroporti esteri al momento dell’inizio dell’agitazione

i voli intercontinentali in arrivo in Italia

i voli che sorvolano lo spazio aereo italiano senza effettuare scalo

Alcune compagnie potrebbe operare altri voli anche al di fuori delle fasce protette. Comunque coloro che hanno un volo prenotato per il 13 giugno, hanno diritto, in base al Regolamento (CE) 261/2004, al rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo, riprotezione su un volo alternativo, anche in data successiva, ed assistenza durante l’attesa (pasti e bevande in base alla durata del ritardo, sistemazione in albergo e trasporto a carico della compagnia, comunicazioni gratuite).

Dunque si consiglia chiunque abbia un volo prenotato per quel giorno, per evitare problemi, di arrivare con anticipo in aeroporto, specie nelle fasce garantite, di controllare lo stato del proprio volo entro 48 ore dalla partenza sul sito della compagnia o dell’aeroporto di partenza ed eventualmente di contattare la compagnia aerea per conoscere le opzioni in caso di volo cancellato o modificato.

Infine, è sempre consigliato conservare ogni comunicazione o ricevuta per eventuali richieste di rimborso o assistenza post-volo.