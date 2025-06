In attesa della partenza della Grande Boucle si cominciano a susseguire notizie ed indiscrezioni sui migliori ciclisti presenti al via del 5 luglio.

Manca sempre meno all’avvio della corsa ciclistica più attesa dell’anno. Ovvero il Tour de France, una delle gare a tappe più importanti della stagione, che come al solito si svolgerà in tutto il territorio francese nel mese di luglio.

La data in cui i ciclisti partecipanti prenderanno il via è quella del 5 luglio prossimo, precisamente dalla città di Lille. La conclusione del Tour, come da tradizione, avverrà invece il 27 dello stesso mese con arrivo agli Champs-Elysées di Parigi. Ciò che rende unica questa competizione su due ruote è la varietà dei percorsi, la lunghezza e la difficoltà delle tappe oltre ad un’iconicità storica per gli appassionati di ciclismo.

La Francia intanto sta ospitando il Giro del Delfinato, altra corsa storica a tappe che si sviluppa nell’area sud-est del paese. Una sorta di preparazione ideale in vista della Grande Boucle di luglio: non a caso sono presenti alla competizione tutti i migliori ciclisti del momento, da Tadej Pogacar a Jonas Vingegaard passando per Remco Evenpoel e Mathieu van der Poel.

Tour de France alle porte, i pronostici parlano chiaro: è Pogacar il grande favorito

Nel frattempo gli scommettitori stanno cominciando a valutare le quote ed i pronostici in vista del Tour de France 2025. Ovvero capire su chi puntare forte in vista della vittoria finale alla Grande Boucle. Non sarà facile, vista la presenza dei migliori atleti su due ruote in circolazione.

I grandi operatori di scommesse hanno cominciato a lanciare le quote. Con una certezza che accomuna tutti i bookmakers: il grande favorito in Francia resta Tadej Pogacar, colui che viene considerato il miglior ciclista al mondo. La vittoria dello sloveno è quotata infatti a 1.57 da Sisal, a 1.45 da Goldbet e Lottomatica.

Niente da fare, almeno secondo pronostici, per il rivale numero 1 di Pogacar, ovvero il danese Jonas Vingegaard, che in carriera si è già aggiudicato il Tour per ben due volte. Tutte le agenzie in questione quotano a 2.75 il trionfo del classe ’96 in forza al Team Visma-Lease.

Pogacar parte dunque da strafavorito alla Grande Boucle, ma non mancano i cosiddetti outsider, altri ciclisti che potrebbero sorprendere tutti in gara. Una possibile vittoria del belga Evenpoel (terzo lo scorso anno al Tour) viene quotata 9.00 da Betflag e Lottomatica e addirittura 12.00 da Sisal. Ancora più distanti le chance di trionfo per i vari Roglic, Ayuso, Almeida e Yates, quest’ultimo vincitore dell’ultimo Giro d’Italia.