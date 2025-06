Fa discutere un post comparso sul profilo Facebook del Comune di Bologna, che per promuovere un ambulatorio ginecologico ha usato una definizione che ha attirato la perplessità degli utenti.

A Bologna viene inaugurato un nuovo servizio, ma le modalità della comunicazione fanno discutere. Il nuovo laboratorio ginecologico popolare aperto al Giardino delle Popolarissime è stato annunciato dal Comune sui suoi canali social e sul sito ufficiale. “L’idea di un Laboratorio ginecologico popolare nasce dalla volontà di creare uno spazio sicuro, accogliente, accessibile e inclusivo, capace di promuovere la salute di prossimità e il welfare di comunità e di fornire risposte concrete a chi non può accedere ai servizi territoriali. Lo spazio è stato ideato per rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione alle persone con bisogni di salute sessuale e riproduttiva”. Il prossimo passo ha scatenato le reazioni degli utenti nei commenti (limitati in seguito dai moderatori della pagina).

Il post completo e le reazioni

Per definire le persone sopracitate, si parla di “donne e persone con capacità gestante”.

“Il comune di Bologna si copre di ridicolo“, commenta Simone Pillon su X. Dice la sua anche Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera. “Il senso del ridicolo della cultura woke di cui è impregnata la sinistra è privo di limiti. Oggi è il turno di una iniziativa del Comune a guida Pd dedicata alle ‘donne e persone con capacità gestante’. Mi era sfuggita l’esistenza di persone diverse dalle donne con ‘capacità gestante’“.

