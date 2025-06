WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più usata al mondo ma sta arrivando la fine di un’epoca perché bisognerà dirle addio.

Fra le app più scaricate e usate al mondo c’è senza dubbio WhatsApp. Con questa è possibile inviare e ricevere messaggi, audio, foto, video, documenti, note audio, note video. Periodicamente dal Team dell’app vengono lanciati aggiornamenti per migliorare l’esperienza degli utenti e consentire una maggiore personalizzazione degli stati.

Tuttavia sta per arrivare la fine di un’epoca perché presto ci sarà l’interruzione del supporto e bisognerà dire addio a WhatsApp. Ecco cosa cambia già a partire dai prossimi giorni.

Quando ci sarà lo stop a WhatsApp

Ogni giorno l’app di WhatsApp viene usata da tantissime persone in tutto il mondo per scambiarsi messaggi in tempo reale. Effettivamente questa è un’app di messaggistica istantanea molto versatile ed utilizzata ed è difficile rinunciarci nell’era in cui le comunicazioni sono diventate super veloci.

Eppure qualcuno dovrà dirle addio perché presto ci sarà lo stop a WhatsApp. L’app infatti smetterà di funzionare su diversi dispositivi Android e iOS. Si tratta in particolare dei device che hanno un sistema operativo ormai troppo obsoleto per supportare l’app. Dunque da martedì primo luglio WhatsApp non funzionerà più sugli Phone 5, 5 c e 6, per quanto riguarda iOS, e su Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G di prima generazione e Huawei Ascend Mate 2, per quanto riguarda gli Android.

Gli ingegneri del Team di WhatsApp (e di META) ci hanno tenuto a precisare la motivazione di questa scelta che chiaramente non piacerà a molti: “Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari”. Dunque la tecnologia avanza ed inevitabilmente vengono richiesti aggiornamenti sempre più frequenti che non vengono supportati dai sistemi operativi troppo obsoleti, per questo WhatsApp smetterà di funzionare su questi dispositivi.

Ormai questi sono troppo vecchi e “potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp“. Dunque, chiunque voglia continuare ad usare questa famosa app di messaggistica istantanea dovrà dunque procurarsi uno smartphone più moderno, che supporterà gli aggiornamenti di sicurezza e di funzionalità di WhatsApp. Infatti dal primo luglio potrebbe vedere non funzionare più WhatsApp sul proprio smartphone se appartiene a quelli della lista con sistema operativi troppo obsoleti.