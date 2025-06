Squalifica Verstappen, decisione pazzesca della Red Bull: si cambia in Austria

La Red Bull sta pensando ad una soluzione sorprendente nel caso in cui dovesse arrivare la squalifica diretta per Max Verstappen.

Il campione del mondo in carica di Formula 1 Max Verstappen sta vivendo un 2025 sulle montagne russe. Qualche ottimo risultato su pista, ma anche tanti dissapori in casa Red Bull, con una monoposto che ad oggi non sembra in grado di tenere il ritmo devastante che stanno avendo i rivali su McLaren.

L’ultimo gran premio, quello corso in Spagna domenica 1 giugno, è stato a dir poco disastroso per Verstappen. L’olandese ha concluso al quarto posto, ma a causa di una collisione volontaria con la Mercedes di George Russell, la Commissione FIA ha deciso di togliere al pilota Red Bull ben 10 secondi. Una penalità che lo ha fatto scendere sino al decimo piazzamento; non bastasse è anche arrivata un’altra batosta.

Verstappen ha perso anche tre punti sulla sua Superlicenza, ovvero il sistema a punti ideato dalla FIA per segnalare le infrazioni volontarie dei piloti di F1. Su un massimo di 12 punti disponibili, l’olandese è rimasto ora solo a quota uno. Ciò vuol dire che con una minima svista, Verstappen rischia seriamente di saltare una delle gare ufficiali in calendario.

Verstappen a rischio squalifica: Red Bull ha già pronto il piano B per sostituirlo

Dunque, a causa di un singolo errore automobilistico, Max Verstappen potrebbe subire un’altra decurtazione di punti sulla Superlicenza già nel prossimo GP di Canada. Ciò vorrebbe dire vederlo subire uno stop clamoroso, magari proprio in vista del successivo gran premio, quello casalingo in Austria.

Se dovesse realmente accadere ciò, la Red Bull avrebbe già pronto un piano B. Ovvero scegliere un pilota alternativo per rimpiazzare temporaneamente Verstappen in gara. La scelta ricadrebbe su due nomi: Liam Lawson e Isack Hadjar, entrambi attualmente alla guida della Racing Bulls, scuderia satellite del team anglo-austriaco.

Il francese Hadjar, visti gli ottimi riscontri in questa stagione con la RB, sembra il favorito per testare la monoposto Red Bull in caso di squalifica di Verstappen. Uno scenario che non finisce certamente qui: infatti andrà trovato in questo senso anche un temporaneo sostituto di Hadjar in Racing Bulls.

Anche qui i nomi sono due: ipotesi Arvid Lindblad, pilota del team junior pupillo di Helmut Marko attualmente impegnato in F2. La Red Bull avrebbe chiesto una deroga alla FIA per l’ottenimento della Super Licenza, ma non in ottica 2025. Più facile e probabile invece la promozione del giapponese Ayumu Iwasa, attuale pilota di riserva spinto dalla Honda.