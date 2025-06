Spiaggia paradisiaca e mare turchese, qui l’ombrellone in prima fila costa meno di 8 euro!

Non è frequente trovare un ombrellone in prima fila a meno di 8 euro di questi tempi ma in questa spiaggia paradisiaca con mare turchese, è possibile.

Sono tante le persone che hanno già prenotato le proprie vacanze estive in Italia o all’estero. Si sa, però, quanto i prezzi siano aumentati anche per chi va in spiaggia. Ombrelloni e lettini costano sempre di più e dunque una famiglia media si ritrova pagare, fra spiaggia, parcheggio e pranzo, anche alcune centinaia di euro per un solo giorno al mare.

Per fortuna non ovunque è così ed è possibile prenotare l’ombrellone in prima fila a meno di 8 euro in una spiaggia paradisiaca con mare turchese. Così qui ci si potrà godere tanti giorni di mare senza spendere una fortuna. Ecco dove sfruttare questa opportunità conveniente.

La spiaggia paradisiaca in cui pagare l’ombrellone in prima fila meno di 8 euro

Andare al mare è diventato sempre più costoso per tante famiglie: ai lidi attrezzati l’ombrellone e i lettini fanno spendere anche diverse decine (o centinaia) di euro per una sola giornata passata in spiaggia. Secondo il Codacons, il rincaro è stato in media del 20% rispetto all’anno precedente, ed alcuni servizi, come il noleggio di lettini, sono aumentati fino al 42%.

Eppure non ovunque è così, perché è possibile godersi il mare, la spiaggia e il sole pagando meno di 8 euro per un ombrellone in prima fila. C’è una spiaggia paradisiaca con mare turchese in cui questa è realtà. Si tratta della bellissima Cipro, dove si trovano alcune spiagge incantevoli, come quelle di Agia Napa (Nissi Beach e Fig Tree Bay) dove ci si potrà rilassare su un comodo lettino e all’ombra di un ombrellone pagando soli 7,50 euro.

Sicuramente si tratta di una cifra molto più contenuta ed onesta rispetto a quella praticata da tantissimi lidi in Italia. Per non parlare anche del fatto che a Cipro ci sono anche molte parti di spiaggia libera e selvaggia per chi vuole portare da casa il suo ombrellone e lettino oppure per chi ama sdraiarsi sulla sabbia o sugli scogli.

Cipro è la meta da considerare per la propria estate non solo per i prezzi abbordabili in spiaggia ma anche per il costo degli alloggi, più basso che in molte località italiane. Un soggiorno di una settimana qui può costare tra i 300 e i 500 euro. Per arrivarci, si può scegliere il traghetto che è più economico di un volo, anche se richiede più tempo.