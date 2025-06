Spiaggia bianca e pesce fresco a pochi euro: è la migliore meta low cost in Italia

La migliore meta low cost per questa estate in Italia è un paradiso di sabbia bianca dove mangiare pesce fresco spendendo poco.

Tanti italiani hanno già prenotato le proprie vacanze estive, in Italia e all’estero, e molti di loro hanno dovuto sicuramente fare i conti con gli aumenti nei costi dei voli, degli alberghi e dei lettini e dell’ombrellone. Ma nella nostra Penisola ci sono località bellissime in cui trascorrere la propria estate all’insegna del relax e del divertimento, senza spendere un patrimonio.

Infatti proprio in Italia si trova la migliore meta low cost per la propria estate e si caratterizza da spiaggia di sabbia bianca e una cucina da leccarsi i baffi, con pesce fresco a pochi euro. Ecco di quale si tratta.

La meta low cost in Italia per la propria estate

Andare al mare costa sempre di più: molte famiglie si troveranno a spendere anche diverse centinaia di euro per una sola giornata in spiaggia. Addirittura ad agosto, per una tenda sul bagnasciuga, si può arrivare a 1500 euro al giorno: questo è ciò che succederà a chi ha prenotato in una spiaggia della Versilia, in Toscana, che è una delle più costose della nostra Penisola.

A Forte dei Marmi si può arrivare a 560 euro al giorno e così anche in Costa Smeralda o al Lido di Venezia. Eppure, per fortuna, non in tutta l’Italia è così. Ed infatti chi vuole risparmiare ma godere comunque di una spiaggia di sabbia bianca ed acqua cristallina, può prenotare in quella che è la meta low cost migliore d’Italia per l’estate 2025.

Si tratta della Calabria: in particolare presso la spiaggia di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, un ombrellone e due lettini costano 13 euro al giorno. Il mare è incredibilmente bello e la spiaggia ha conquistato la Bandiera Blu 2025. Con pochissimi euro (circa 20 euro a testa) si potrà anche mangiare del pesce fresco mentre per un giro in barca al tramonto, sono sufficienti 35 euro a persona (e l’aperitivo è compreso).

Non solo ma anche in Puglia, in particolare a Torre Canne, in provincia di Brindisi, sono sufficienti 30-40 euro per una postazione in prima fila in questa spiaggia che dista solo 11 km da Fasano. Sempre in Puglia, c’è il Gargano, meta da non perdere dove, con 30 euro circa, si può passare un’incantevole giornata al mare.

Chi cerca una meta low cost in Italia per una vacanza all’insegna della bellezza può optare anche per Maratea, in Basilicata. Ancora, nella provincia di Ancona, si può prenotare presso la riviera del Conero, fra cittadine storiche e spiagge protette dalle falesie. Mentre a pochi passi dalla costiera Amalfitana, si possono esplorare le bellezze del Cilento, in provincia di Salerno, fra borghi e spiagge incantevoli e poi in Molise, a Termoli, ci sono spiagge meravigliose e con un breve viaggio in traghetto si possono raggiungere anche le Isole Tremiti.