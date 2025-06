Sinner prende una clamorosa decisione, è ufficiale

Sorprende tutti i propri fan Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro ha deciso di partecipare a questa competizione inaspettatamente.

Nella serata di lunedì 2 giugno Jannik Sinner ha lasciato nuovamente a bocca aperta tutti gli appassionati di tennis. Il numero uno del ranking ATP ha sconfitto un avversario degno di nota come Andrej Rublev per tre set a zero, annichilendolo con colpi di classe e con un predominio sul campo davvero incredibile.

Ottime notizie dunque per Sinner e per il suo staff, visto che l’azzurro sta pian piano ritrovando la forma ideale. Crescono le speranza per vedere l’atleta di San Candido spedito verso la finale del Roland Garros, dove potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con il suo rivale più accanito. Quel Carlos Alcaraz (campione in carica a Parigi) che lo ha da poco sconfitto in maniera netta agli Internazionali di Roma.

La cosa che più conta dunque per Sinner è ritrovare il ritmo ed il livello atletico dominante che ha mostrato prima della squalifica di tre mesi per il tanto discusso caso Clostebol. Anche perché la stagione tennistica è ancora lunga: dopo il Roland Garros, Jannik disputerà altri tornei di alto livello prima di tuffarsi nell’avventura a Wimbledon, altro evento a cui tiene particolarmente.

Sinner ha deciso: tornerà a giocare il doppio con un altro italiano! Già scelta la data

Dopo la terra rossa di Parigi, inizieranno gli appuntamenti sull’erba. Jannik Sinner dovrebbe partecipare a diversi tornei in questo ambito, come ad esempio agli ATP 500 di Halle. Un evento che andrà in scena nella suddetta località tedesca dal 16 al 22 giugno prossimi.

Ma la novità assoluta è che Sinner non parteciperà solo al torneo singolare maschile in Germania, bensì ha annunciato che sarà in campo anche nel torneo di doppio. Una novità assoluta in questa stagione per Jannik, che ha scelto di tentare l’avventura in coppia con Lorenzo Sonego, altro tennista italiano di ottimo valore che in passato ha già condiviso il campo con l’altoatesino.

Sinner non gioca un match ufficiale di doppio dalla Coppa Davis dello scorso novembre, quando in tandem con Matteo Berrettini sconfisse gli argentini Gonzalez e Molteni nel match decisivo dei quarti di finale. Come detto l’italiano ha già giocato in coppia con Sonego: l’ultima volta risale al marzo 2024, quando vennero sconfitti dai belgi Gille-Vliegen al primo turno del Mastern di Monte-Carlo. Da ricordare invece i doppi giocati in Coppa Davis nel 2023 che trascinarono la squadra azzurra verso il trionfo.

Il motivo che ha spinto Sinner a disputare il doppio ad Halle riguarda la volontà di mettersi alla prova con questa specialità, a lui meno consona, ed anche di ottenere punti utili nel ranking dei doppisti.