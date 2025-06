La Roma ha bisogno di fare una plusvalenza da 10 milioni in pochi giorni. Se ciò non dovesse avvenire la società dovrà pagare una multa che si aggira intorno a due milioni. L’Al Nasr di Ronaldo vorrebbe sia N’Dicka che Angelino. Lavoro per il nuovo direttore sportivo, che sta cercando di piazzare i cartellini dei calciatori che possono garantire plusvalenze.

Impresa non facile quella di Massara secondo Roberto Pruzzo: “Gli Arabi se vogliono veramente un giocatore lo prendono, qui evidentemente non c’è tutta questa volontà di andarle a prendere questi due profili. Cedere Angelino non mi sembra un’impresa impossibile, ma se l’operazione è vincolata alle plusvalenze diventa tutto più complicato. Andare a proporre giocatori e venderli ricavando più della cifra di a cui li hai acquistati non è un lavoro facile”.

Agresti: “Se non si trovano questi 10 milioni la Roma dovrà pagare una multa di qualche milione di euro. La necessità di fare cassa esiste e permetterebbe di risolvere il problema. Quindi si sta cercando di cedere Angelino, pagare la Roma non sarebbe così drammatico ma si vuole evitare di sprecare soldi utili in questo modo. Il problema di fare plusvalenze cedendo nel mercato in Arabia è dato dal fatto che loro fanno grandi contratti per i calciatori, ma per i club non arrivano tanti soldi. Anche Theo Hernandez andrà in Arabia per una cifra minore di quella offerta dall’Atletico Madrid”