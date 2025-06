Molte persone stanno ricevendo un rimborso automatico di 500 euro sul proprio conto corrente. Ecco perché.

Non capita tutti i giorni di ritrovarsi con 500 euro in più sul proprio conto corrente ma è quello che sta succedendo a tantissime persone e chiaramente questa è una notizia che non può non far tirare un sospiro di sollievo a tanti che stentano ad arrivare a fine mese. In un mondo in cui anche i prezzi dei beni di prima necessità e le bollette aumentano a dismisura, non può che fare piacere ritrovarsi con qualche soldo in più.

Ovviamente questi soldi non spettano a tutti, quindi è bene scoprire la natura di questo rimborso corposo di 500 euro che arriva in automatico sul proprio conto. Ecco per quale motivo arriveranno questi soldi.

A chi spetta il rimborso automatico di 500 euro

Molte persone si ritroveranno con 500 euro in più sul conto corrente per via di un rimborso automatico. Questo è quanto deriva da una nuova riforma varata dall’Unione Europea con 30 nuove misure per tutelare i passeggeri aerei.

Una di queste prevede proprio dei rimborsi automatici in caso di ritardi e cancellazioni. Dunque ci saranno procedure più rapide per avere i soldi indietro: in particolare, entro i confini UE o con distanze fino a 3.500 km, si potranno ricevere 300 euro dopo 4 ore di ritardo. Per i voli più lunghi e intercontinentali, si potranno ottenere fino a 500 euro se il ritardo supera le 6 ore.

Infatti, a seguito di questa riforma, in caso di cancellazione del volo, indipendentemente dalla tratta, il passeggero riceverà automaticamente un modulo da compilare per richiedere il rimborso. Ma non è tutto perché se la compagnia aerea non offre un’alternativa valida entro 3 ore dall’annullamento del volo, il passeggero avrà diritto ad un rimborso completo e all’assistenza dovuta (ad esempio pasti, bevande, sistemazione, trasporto).

Inoltre, se l’aereo resta fermo più di 3 ore senza partire, le compagnie dovranno offrire acqua, snack e assistenza mentre, se la partenza non è imminente, i passeggeri dovranno essere sbarcati. Oltre a queste misure e al rimborso automatico fino a 500 euro sul proprio conto corrente, le compagnie aeree dovranno comunicare in tempo reale ai passeggeri, ritardi, cancellazioni, gate modificati.

Inoltre, sarà possibile correggere gratuitamente eventuali errori del proprio nome sul biglietto fino a 48 ore dalla partenza. Infine i viaggiatori avranno fino a 6 mesi per presentare richieste di rimborso o segnalare disservizi e le compagnie dovranno rispondere entro 14 giorni con una comunicazione chiara oppure versare direttamente il risarcimento. Tutto questo al fine di snellire la burocrazia che è attualmente troppo lenta.

Dunque, con questa riforma verranno tutelati i diritti dei passeggeri aerei con nuove riforme, dato che il vecchio Regolamento (CE) n. 261/2004 era ormai obsoleto. Il testo è stato già approvato dal Consiglio Trasporti dell’UE e dovrà passare ora al Parlamento Europeo che potrà confermarlo o apportare modifiche.