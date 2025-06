Saldi estivi, manca davvero poco per il loro inizio, ecco tutte le date d’inizio divise per regione e per durata: grandi occasioni da non perdere.

I saldi sono periodi stabiliti in cui i negozi applicano sconti significativi su molti prodotti, soprattutto nel settore dell’abbigliamento e delle calzature. L’obiettivo è vendere la merce rimasta invenduta, solitamente di fine stagione. Ed ora che l’estate è ormai avviata, manca davvero poco per l’inizio dei tanto attesi saldi estivi, in cui si potranno fare grandi affari.

I saldi estivi, così come quelli invernali, hanno una data d’inizio comune in molte regioni, ma ciò che li diversifica è la durata. Ciò che però conta, è che nei giorni in cui i saldi saranno attivi, le percentuali di sconto permetteranno di poter fare davvero ottimi affari, riuscendo magari ad acquistare quel capo o quel paio di scarpe, ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a qualche settimana fa.

Saldi estivi, ecco le date ufficiali d’inizio e di fine in base alla regione

Quest’anno l’inizio dei saldi è ufficialmente il 5 luglio, tranne Trento e Bolzano in cui è avverranno in un momento diverso. Ovviamente anche i saldi sono regolati da norme ben precise, che in Italia riguardano il prezzo, dovrà infatti essere indicato quello pieno, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. I prodotti in saldo devono essere di fine stagione e non difettosi (a meno che non sia specificato). Infine, il cliente ha diritto al cambio merce e alla garanzia anche per i prodotti in saldo.

Ma arriviamo al dunque, ed ecco nello specifico la data d’inizio e di fine saldi estivi 2025:

Abruzzo: 5 luglio per 60 giorni Basilicata: 5 luglio – 2 settembre Calabria: 5 luglio per 60 giorni Campania: 5 luglio per 60 giorni Emilia Romagna: 5 luglio per 60 giorni c Friuli Venezia Giulia: 5 luglio – 30 settembre Lazio: 5 luglio per 6 settimane Liguria: 5 luglio – 18 agosto Lombardia: 5 luglio – 2 settembre Marche: 5 luglio – 1 settembre Molise: 5 luglio per 60 giorni Piemonte: 5 luglio per 8 settimane Puglia: 5 luglio – 2 settembre Sardegna: 5 luglio per 60 giorni Sicilia: 5 luglio – 15 settembre Toscana: 5 luglio per 60 giorni Umbria: 5 luglio per 60 giorni Valle d’Aosta: 5 luglio – 30 settembre Veneto: 5 luglio – 31 agosto Trento e Provincia: per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Ecco l’elenco completo della data d’inizio e anche tutta la durate dei saldi estivi. Non resta che attendere per poter fare subito tanto shopping.