Pastiglie della lavastoviglie, nessuno lo immagina ma hanno degli utilizzi alternativi davvero geniali: tutti da provare

Da quando ho scoperto questi tre utilizzi alternativi non uso più le pastiglie della lavastoviglie allo stesso modo.

La lavastoviglie è uno di quegli elettrodomestici che in casa ci ha dato una vera e propria svolta. Grazie al suo utilizzo, infatti, possiamo ottenere stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate senza alcuna fatica. Ovviamente, per avere tutto questo, sarà necessario caricarla in modo adeguato, utilizzare prodotti specifici e soprattutto avviare il programma indicato in base anche alla quantità di stoviglie da lavare.

Uno dei prodotti che non può mancare è il classico detersivo, che è possibile trovare sia sotto forma di gel, che sotto forma di pasticche. Quest’ultima alternativa, risulta essere molto più pratica, in quanto si saprà sempre la quantità esatta da usare, evitando così di metterne troppo o troppo poco, come potrebbe capitare per la versione in gel o liquida.

Tre utilizzi alternativi delle pastiglie per la lavastoviglie a cui mai nessuno pensa mai: sono tutti geniali

Per chi in casa ha una lavastoviglie le solite pasticche non possono di certo mancare. È proprio grazie al loro utilizzo, infatti, che si potranno avere stoviglie perfettamente sgrassate, pulite ed anche igienizzate. Ebbene, proprio a riguardo di questo prodotto, c’è qualcosa che bisogna assolutamente sapere, ossia, che in casa possono tornare piuttosto utili e non solo per essere utilizzate nella lavastoviglie.

Anche se in molti non ne sono affatto a conoscenza, è bene sapere che le pasticche per la lavastoviglie hanno 3 utilizzi alternativi davvero geniali. Piuttosto che usarle sempre nel solito modo, con queste idee diventeranno preziose in casa e non solo. Ma vediamo nello specifico in che modo possono essere usate:

Pulizia del WC: è sicuramente l’elemento del bagno che più fa penare quando deve essere pulito. Non mancano mai macchie, aloni gialli e anche odori poco gradevoli. Per risolvere il problema, basterà mettere una pasticca nel WC e lasciarla agire una notte intera, il mattino dopo basterà strofinare lo scopino all’interno per vederlo di nuovo splendere; Pulizia del forno: mettere una pasticca in una teglia con acqua calda e sistemarla all’interno del forno. Accendere a bassa temperatura per qualche minuto ed il gioco è fatto. I vapori sprigionati andranno ad agire sullo sporco, sciogliendolo senza alcuna fatica; Pulizia della pattumiera: riempire il fondo della pattumiera con dell’acqua calda e sciogliere al suo interno una pasticca. Questo rimedio non solo andrà ad igienizzare il bidone, ma neutralizzerà anche i cattivi odori.

Ed ecco i 3 rimedi più efficaci che permetteranno ancora una volta di poter riutilizzare in modo geniale un comunissimo prodotto che tutti abbiamo in casa.