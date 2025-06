Tempo scaduto per chi ha Netflix: dalla piattaforma è avvenuta la rimozione improvvisa di questi contenuti. Ecco cosa non si potrà vedere più.

Anche in estate, uno dei passatempi più amati di tante persone è guardare serie tv o film sulle piattaforme digitali. Fra le più famose e apprezzate c’è Netflix, che ogni anno sforna film e serie tv di successo, che diventano letteralmente virali. Periodicamente il suo catalogo si aggiorna con nuove uscite ma anche con film cult che hanno fatto la storia del cinema, che è bello vedere per la prima volta o rivedere.

La rimozione improvvisa su Netflix

Il primo titolo che è stato rimosso da Netflix il 25 giugno è Godzilla vs Kong, vale a dire il primo capitolo crossover del MonsterVerse in cui convivono due mostri per eccellenza, Godzilla e Kong, uniti per sconfiggere un nemico molto più problematico di loro. Dal 29 giugno scomparirà anche Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, film fantasy con Chris Hemsworth, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, ambientato nell’universo del gioco di ruolo più amato e famoso di tutti i tempi.

Infine, dal 30 giugno uscirà dal catalogo della piattaforma di streaming anche The Social Network, film di David Fincher con Jesse Eisenberg nei panni di un giovane Mark Zuckerberg, creatore di Facebook. Insomma, uno di questi 3 film non sarà più godibile su Netflix, perché è stato rimosso improvvisamente il 25 giugno, ma per gli altri due ci sono pochissimi giorni disponibili per farlo, altrimenti il tempo scadrà.

