Il Mondiale per Club 2025 ha già ribaltato molte certezze consolidate nel calcio mondiale: le prime due grandi eliminate, l’Atletico Madrid e il Porto, sono uscite nella fase a gironi. Squadre di grande tradizione e blasone sono state eliminate da club sudamericani, ritenuti fino a poco tempo fa inferiori. Questo ha riacceso un dibattito vecchio quanto il confronto tra i due continenti: il calcio europeo è davvero superiore, o questa è solo una forma di snobismo mascherata da realtà?

Le due tesi: stanchezza europea o crescita sudamericana?

Da un lato si sostiene che le squadre europee arrivino al torneo stanche, dopo una stagione massacrante, e che ciò incida sui risultati. Tuttavia, i dati di Sofascore mostrano che, dal 14 giugno 2024 al 14 giugno 2025, le squadre sudamericane come Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras hanno giocato più partite di molte big europee come il Real Madrid, al quinto posto con 62 gare giocate. Quindi, “non bisogna cercare la differenza di condizione ed energie nel numero di partite disputate”.

L’altra chiave per capire questo livellamento sta nella crescita tattica delle squadre sudamericane. Un tempo basate sul talento individuale, oggi puntano su un’organizzazione difensiva molto curata, come dimostra il Botafogo, definito da Luis Enrique “la miglior difesa affrontata nel corso di tutta la stagione”. Inoltre, il fatto che il Mondiale per Club si giochi nel periodo in cui le squadre sudamericane sono nel pieno della loro stagione, mentre le europee arrivano spesso stanche da un’intera annata, pesa parecchio.

Mondiale per Club | Lo scontro in diretta fra Tony Damascelli e Stefano Agresti

Alla luce di tutto questo, in diretta su “Radio Radio Mattino – Sport e News”, Stefano Agresti ha evidenziato come probabilmente non sia più possibile pensare a una superiorità europea netta. “Bisogna prendere coscienza del fatto che la superiorità del calcio europeo, che esiste perché tutti i migliori giocatori finiscono lì, non è più così clamorosa come credevamo”.

Agresti ha sottolineato che questo torneo è importante proprio perché mette a confronto un numero più ampio di squadre rispetto al passato, mentre prima ci si basava solo sulla Coppa Intercontinentale, una singola partita che qualche volta dimostrava la superiorità europea, altre volte no. “Forse tutta questa differenza, anche dal punto di vista tattico, non c’è più”.

Dall’altra parte, per Tony Damascelli non c’è alcun dubbio: questo Mondiale per Club non mette in discussione la superiorità delle squadre europee sulle sudamericane. “Il calcio del Vecchio Continente è sempre stato ricco di talenti sudamericani. Nel 1934 e nel 1938 abbiamo vinto con dei calciatori naturalizzati: la presenza di giocatori dal Sudamerica nei club europei è una prova della loro forza“.

Ha poi precisato che le eliminazioni di Porto e Atletico non devono sorprendere, perché sono arrivate per mano di alcune delle poche grandi squadre sudamericane che hanno fatto la storia del calcio. “Sarebbe stato strano se il Porto e l’Atletico fossero stati eliminati da squadre arabe o da club meno blasonati. Qui invece parliamo di squadre come Botafogo e Flamengo, che hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio mondiale”.

Fine dell’egemonia europea?

Il nuovo Mondiale per Club ha messo a nudo la necessità di rivedere le nostre convinzioni. Le differenze tra Europa e Sudamerica si stanno assottigliando, non solo per motivi di forma fisica o calendario, ma grazie a una vera evoluzione tattica e organizzativa dei club sudamericani. Non si può più liquidare questo fenomeno come semplice snobismo: la realtà parla chiaro e impone una nuova lettura del calcio mondiale.