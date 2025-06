Michael Schumacher, retroscena da pelle d’oca: non è mai accaduto in questi 11 anni

Si torna a parlare delle condizioni fisiche di Michael Schumacher, il grande pilota automobilistico vittima di un incidente drammatico.

Nel dicembre 2013 la vita di un campione assoluto e stimatissimo come Michael Schumacher è cambiata totalmente. Il tedesco, ex pilota di Formula 1 divenuto leggenda grazie ai sette mondiali vinti in carriera, è stato vittima di un incidente tremendo mentre sciava allegramente con la propria famiglia sulle Alpi francesi.

La caduta rovinosa su delle rocce lo ha costretto ad un ricovero immediato, ad una serie di interventi per contenere il grave ematoma celebrale e persino ad un periodo di coma farmacologico. Una volta fuori pericolo, Schumacher è potuto tornare a casa, ma restando evidentemente e nettamente segnato dalle lesioni alla testa.

Sono quasi dodici anni che non si hanno notizie specifiche su Schumi. L’ex fuoriclasse della Ferrari passa le proprie giornate nella propria abitazione, protetto dall’affetto dei propri cari e senza più essersi mostrato al grande pubblico. Sono davvero poche le persone che hanno il permesso di fargli visita al di fuori dell’ambito familiare.

Flavio Briatore ed il retroscena su Schumacher: non è mai andato a trovarlo dopo l’incidente

Tra i pochi privilegiati a poter fare visita a Schumacher vi sono persone legatissime a lui del mondo dei motori, come l’ex team principal Ferrari Jean Todt e il pilota e collaudatore Luca Badoer. Un altro protagonista della Formula 1 che avrebbe in teoria l’occasione di andarlo a trovare è Flavio Briatore, il noto imprenditore italiano.

Fu Briatore negli anni ’90 a puntare forte per primo su Schumi, ingaggiandolo alla Benetton e lanciandolo nella classe regina automobilistica credendo nel suo talento. Il legame tra i due è rimasto molto forte e positivo ma, nonostante ciò, l’attuale consulente della Alpine non è mai andato a trovarlo privatamente.

Nel mezzo della recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Briatore ha spiegato il motivo di questa assenza: “Se chiudo gli occhi lo rivedo sorridente dopo una vittoria, preferisco ricordarlo così piuttosto che disteso su un letto. Ma Corinna la sento spesso”.

Dunque Briatore conferma lo stato fisico e di salute davvero delicato in cui versa da più di undici anni Schumacher, ma soprattutto ha ammesso di come preferisca ricordarlo in forma e trionfante su una monoposto di F1 piuttosto che nelle attuali condizioni. La sua ex moglie, la showgirl Elisabetta Gregoraci, tempo fa durante la sua partecipazione al Grande Fratello, svelò altri dettagli su Schumi: “La moglie ha allestito un ospedale in casa. Lui non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono”.