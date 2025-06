La notizia di oggi arriva dall’Argentina. Nei festeggiamenti del suo trentunesimo compleanno Paredes è stato fotografato con alle spalle una torta gigante del Boca Juniors. Un indizio importante se si tiene conto della situazione della Roma che deve fare cassa entro due giorni per rimettere in piedi la propria situazione finanziaria senza incorrere in multe. Il centrocampista argentino dovrebbe tornare in patria portando però a Trigoria i soldi della clausola da 3,5 milioni.

Alla società giallorossa serve quindi ancora un big da cedere, visto che, come spiega Roberto Bernabai, sono necessarie le plusvalenze: “Il tempo a disposizione per Massara è molto molto poco, speriamo che le trattative intavolate vadano a buon fine senza andare a indebolire troppo la squadra. Il problema è che i sacrificabili vengono comunque trattati a prezzi penalizzanti, la Roma sarà costretta a dismettere alcuni pezzi forti sottocosto. Se pensi che Thiaw viene ceduto a 25 milioni e per N’Dicka si parla delle stesse cifre… Gasperini è pienamente consapevole della situazione. I lunghi colloqui pre firma vertevano anche su quello, d’altronde Ranieri non l’aveva mai nascosto. La Roma si avvia a una stagione difficile. Dipende tutto da come andrà domani, io il tanto vituperato Thiago Pinto vi ricordo che ha fatto un miracolo vendendo giovani promettenti”.

Roberto Pruzzo: “Il percorso di tante squadre è così, aspettiamo di capirne qualcosa di più tra qualche giorno. Quando offri i giocatori a destra e sinistra l’acquirente ti fa passare tempo e ti porta alle cifre che vuole lui. Io non credo ai giocatori incredibili, dipende sempre da chi compri per sostituire chi va via. L’unico che terrei anche facendo sacrifici è Svilar”.