Marc Marquez, alla vigilia del Gran Premio d’Italia, torna a parlare di una ferita ancora aperta e che riguarda anche il suo futuro da ducatista.

In questo weekend gli appassionati di motociclismo italiani riverseranno le proprie attenzioni sul celebre circuito del Mugello. Infatti è in programma il Gran Premio d’Italia di MotoGP, un evento sempre molto atteso e che vedrà una splendida cornice di pubblico, quasi tutti a sostenere le Ducati come team più apprezzato.

Il pilota più tifato sarà senza dubbio Pecco Bagnaia, dal quale ci si aspetta una rinascita vera e propria dopo le troppe delusioni di inizio stagione, anche vista la tradizione vincente del centauro torinese sul circuito del Mugello. Occhi puntati però anche al leader della corsa, quel Marc Marquez che in passato non è mai stato troppo amato dagli appassionati nostrani.

Il motivo per cui il feeling tra gli italiani e Marquez non sia eccellente è da ricercarsi nel celebre dualismo con Valentino Rossi, le note schermaglie del passato e l’atteggiamento spesso presuntuoso del fuoriclasse di Cervera. Ma ora che corre con la Ducati Lenovo, cambierà l’approccio dei tifosi azzurri verso Marquez?

Marquez e la storica rivalità con Rossi: come è cambiata la sua carriera dopo l’addio di Valentino

Lo scorso anno a Misano, nel GP dell’Emilia-Romagna vinto proprio da Marc Marquez con il Team Gresini, i tifosi italiani hanno riempito di fischi e ululati lo spagnolo durante le premiazioni, a testimonianza di come la sua figura non sia del tutto apprezzata.

In una recente intervista a Repubblica, lo stesso Marquez ha però fatto intendere che il dualismo con Valentino Rossi è acqua passata, anche se non ha mai risolto certe questioni con l’ex fuoriclasse di Pesaro: “Non posso negare che dal 2015 in poi ci siano stati momenti di tensione con gli italiani. Ma non ho più risentito Valentino, dunque è qualcosa che rimane nel passato”.

La freddezza di Marquez nel ricordare quella rivalità scomoda viene però cancellata dalla speranza di una nuova fase, una riappacificazione almeno con i tifosi: “Penso che il rapporto con i tifosi italiani sia migliorato negli ultimi anni. Il fatto che io sia un pilota Ducati in questo senso aiuta. Mi sono trovato molto bene, nel senso che mi sono sentito subito accolto molto bene da loro, e quindi ora il mio compito è solo quello di dare il massimo in pista e dare spettacolo al 100%”

Il responso arriverà nelle prossime ore al Mugello. Staremo a vedere se gli italiani applaudiranno stavolta Marquez, bardato in rosso Ducati, oppure se gli eventi di una decina di anni fa continueranno a segnare negativamente il rapporto con il centauro di Cervera.