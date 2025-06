Costa poco più di 40 euro un oggetto imperdibile da Maisons du Monde per stare in vacanza tutto l’anno. Ecco di cosa si tratta.

Maisons du Monde è uno dei negozi preferiti da tanti per arredare con stile, personalità ed eleganza la propria casa. Qui si trovano tante proposte e soluzioni per arredare camera da letto, soggiorno, bagni, cucine, camerette, salotti, giardino ed accessori di qualità imbattibile a prezzi molto interessanti.

Attualmente è in vendita a poco più di 40 euro un oggetto imperdibile per stare in vacanza tutto l’anno. Sta andando a ruba visto il suo prezzo e la sua versatilità, quindi bisogna approfittarne al più presto. Ecco di cosa si tratta.

L’oggetto di Maisons du Monde per stare in vacanza tutto l’anno

Chi compra questo oggetto da Maisons du Monde a poco più di 40 euro può stare in vacanza tutto l’anno. Infatti si tratta di qualcosa che si potrà usare questa estate ma anche durante le altre stagioni, e ad un prezzo davvero interessante.

È la sedia a sdraio Panama, realizzata in legno massello di eucalipto certificato FSC™ e in tela in poliestere riciclato color verde kaki, disponibile a soli 47,95€, con uno sconto del 20% sul prezzo originale. Che si metta in un piccolo balcone, in terrazzo o in giardino, poco importa perché è talmente bella e versatile che arrederà ogni angolo rendendolo più confortevole e rilassante.

Questo oggetto estivo è realizzato con un’attenzione particolare all’ambiente visti i suoi ricercati materiali di qualità. È molto solida e bella da vedere, così si potrà mettere ovunque perché ci starà sempre bene, anche grazie al suo colore molto elegante ed abbinabile sia in contesti moderni che più classici. È anche comoda, nonostante il suo design semplice, e si può regolare in tre posizioni, dunque si dimostra perfetta per leggere, riposare o godersi il sole.

Pesa solo 4 kg ed è compatta con le sue dimensioni di 57,5 x 97 x 66 cm. Si sposta facilmente e la tela è resistente ad acqua e raggi solari. Si chiude facilmente, quindi, quando non più in uso, si può riporre in un piccolo angolo o dietro una porta senza occupare tanto spazio. Insomma è davvero l’oggetto che potrà far sentire in vacanza durante tutto l’anno: è esteticamente gradevole e disponibile ad un prezzo molto contenuto.