Addio molto doloroso dalla Juventus: la nota ufficiale del club ha annunciato la separazione dopo 7 anni da questo importante nome.

Mancano pochissime ore al debutto tanto atteso della Juventus al Mondiale per club, competizione nuova di zecca che si sta svolgendo negli Stati Uniti e che prevede per l’Italia la partecipazione di due squadre: per l’appunto i bianconeri e l’Inter vice-campione d’Europa in carica.

Mentre la squadra guidata da Igor Tudor (confermato come allenatore anche per la prossima stagione) è dunque negli USA per tentare la scalata in questo nuovo evento calcistico, la società Juve è pronta a rivoluzionarsi dall’interno. Si prospetta un periodo di grandi cambiamenti a livello dirigenziale, come anticipato dall’esonero di Cristiano Giuntoli dal ruolo di direttore sportivo.

La Juventus dunque cerca un nuovo uomo-mercato, con gli ultimi rumors che parlano di un contatto tra il neo direttore generale Damien Comolli e l’ex Roma Florent Ghisolfi. Ma non solo: i bianconeri hanno annunciato poche ore fa l’addio ad un’altra figura dirigenziale di grande lustro ed esperienza, che lascia il club di Vinovo dopo 7 anni in carica.

Il manager Calvo dice addio alla Juventus: già pronto un ingaggio in Premier League

La Juve ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver interrotto il rapporto professionale con Francesco Calvo, manager di grande esperienza che ha scelto di dimettersi per affrontare nuove sfide personali, sempre legate al mondo del calcio e del marketing.

Questo il comunicato del club: “A partire dalla giornata di oggi diventano effettive le dimissioni di Francesco Calvo da Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus. Si conclude dunque dopo tre anni la sua seconda esperienza in bianconero: la prima aveva visto Francesco protagonista con il Club dal 2011 al 2015. Ringraziamo di cuore Calvo per l’impegno profuso in questi anni insieme e gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale”.

Doppia esperienza per Calvo in casa bianconera. Dal 2011 al 2015 aveva inizialmente ricoperto il ruolo di responsabile dello Staff, mentre nel 2023 è ritornato in qualità di Chief Football Officer, con successivi compiti nello sviluppo e nella crescita sia commerciale che di immagine della Juventus.

Calvo, che in passato ha lavorato con ruoli analoghi anche nella Roma e nel Barcellona, ha scelto di sposare una nuova avventura. Diventerà ben presto il nuovo CEO dell’Aston Villa, prima volta in Premier League nella sua carriera. Intanto la Juve non dovrebbe sostituire direttamente l’uscente Calvo, bensì dovrebbe concedere maggiori compiti istituzionali e di rappresentanza all’ex capitano Giorgio Chiellini.