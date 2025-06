Con 50 mila euro è possibile comprare una casa di 150 metri quadri: sembra un sogno ma è possibile davvero ed è una grande opportunità per molti italiani.

Comprare casa è diventato sempre più difficile a causa della precarietà del lavoro. Infatti, dato che la modalità più scelta per fare questo investimento è il mutuo, gli istituti finanziari ricercano sempre molta stabilità prima di concedere un prestito, come ad esempio un lavoro a tempo indeterminato ed altri requisiti che non è semplice soddisfare. Per non parlare poi dei tassi di interesse e del mercato immobiliare, con case che costano sempre di più.

Eppure non dovremmo lamentarci così tanto perché in effetti l’Italia è il Paese in cui le case costano meno, solo 300 euro al metro quadro. E addirittura è possibile comprare una casa di 150 metri quadri con soli 50 mila euro. Ecco dove.

Dove comprare una casa da 150 metri quadri con 50 mila euro

Comprare casa è il sogno di tanti ragazzi e di tante ragazze che non voglio più abitare con i genitori o che non vogliono più vivere in affitto. Eppure diventa sempre più difficile fare questo investimento, anche perché i prezzi delle case sono sempre più alti. In realtà questo è vero solo in parte, perché solo nelle grandi città è così.

Il mercato immobiliare è molto eterogeneo e allora ci sono piccoli paesi in Italia in cui i costi delle case rimangono invariati o addirittura scendono. E se è vero che a Milano, Roma e nei capoluoghi di provincia le case costano ancora molto, nei centri più piccoli è possibile acquistare un’abitazione senza impegnarsi in mutui di tanti anni.

Idealista ha stilato una classifica dei paesi in Italia dove le case costano di meno. In particolare a Mosso, in provincia di Biella in Piemonte, il costo a metro quadro per comprare una casa è di circa 360 euro. Ciò significa che una casa da 150 metri quadri costa poco più di 50 mila euro (54 mila euro per la precisione). Si tratta di un prezzo bassissimo se confrontato con quello della media italiana.

Altri paesi in cui è possibile comprare case spendendo poco, secondo Idealista, sono:

Pontecorvo (Frosinone)

Sagliano Micca (Biella)

Grammichele (Catania)

Salice Salentino (Lecce)

Berra (Ferrara)

Trepuzzi (Lecce)

Montegiordano (Cosenza)

Calvanico (Salerno)

Perosa Argentina (Torino)

Da Nord a Sud Italia, chiunque voglia comprare casa, può optare per uno di questi paesi per coronare il proprio sogno.