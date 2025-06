Come trasformare in nuova una vasca da bagno vecchia e rovinata: con questi semplici trucchi tornerà a splendere come i primi tempi.

Un po’ per la fretta, un po’ per questioni di spazio e di praticità, la vasca da bagno è uno di quegli elementi che lentamente sta sparendo del tutto. Ci sono sempre più persone che preferiscono installare una doccia, trovandola molto più comoda e funzionale. Una scelta sicuramente dettata anche dal poco tempo che si ha disposizione per potersi concedere un bagno rilassante.

Tuttavia, non tutti la pensano così e soprattutto nelle case che hanno già qualche decennio, la vasca da bagno è ancora presente. In questo caso però, soprattutto se non si dedicano le giuste attenzioni, potrebbe capitare di ritrovarsi con una vasca particolarmente usurata e con macchie che, in apparenza, sembrerebbero non andare via. Cosa fare quindi in questi casi per renderla come nuova?

Come trasformare una vasca da bagno rovinata e renderla come nuova

Una vasca da bagno particolarmente usurata, diciamoci la verità, non è affatto bella da vedere e non invoglia nemmeno ad essere usate. Incrostazioni, superfici rovinate e macchie gialle che non vanno via, sono solo alcuni degli imprevisti che si possono trovare in una vasca particolarmente vecchia. Fortunatamente però, esistono alcune soluzioni fai da te, ideali per rendere come nuova una vasca da bagno particolarmente rovinata.

Con il passare degli anni, anche a causa di una poca cura nella pulizia e nella manutenzione, all’interno della vasca da bagno si potranno formare delle macchie che andranno a renderla particolarmente usurata e sporca. In questo caso, è possibile adottare alcuni piccoli accorgimenti, affinché possa tornare, quasi, come nuova. La prima cosa da poter fare è usare una pasta con bicarbonato e limone per ridurre macchie ostinate.

Basterà mescolare i due ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e applicarlo sulle zone da trattare. Lasciare agire, dopodiché strofinare e risciacquare. Un altro rimedio è quello di stendere un velo d’olio di lino o di cocco per rendere la superficie più sana e luminosa. Anche i piccoli graffi possono essere eliminati con prodotti specifici, utili soprattutto per le vasche in acrilico. Infine, si potrà sostituire il miscelatore se è vecchio o rovinato e sistemare le guarnizioni usurate per rendere tutto visivamente più gradevole.