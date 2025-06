L’Inter al 92esimo riesce a vincere una partita decisiva contro l’Urawa Red Diamond. Ora la squadra di Chivu si giocherà la qualificazione nella prossima partita di Mondiale del Club contro il River Plate. I nerazzurri hanno avuto poco gioco, poca corsa ma tanta voglia di vincere e sono riusciti a ribaltare il vantaggio iniziale dei nipponici che dopo undici minuti erano già passati in vantaggio. Decisiva la cattiveria agonistica messa in campo dai leader della squadra, con Lautaro Martinez leader indiscusso. Suo il gol che al minuto 78′ pareggia la partita, mentre il gol vittoria nei minuti di recupero è di Valentin Carboni.

L’analisi della partita di Stefano Agresti:

“Io credo che l’Inter ieri abbia dimostrato di tenerci molto a questa competizione, perché è gusto che sia così, vero che ci si arriva in condizioni strane, partecipa al mondiale per club, ma il tutto richiede grande applicazione per il gruppo e anche per la società. Uno che non snobba mai niente è Lautaro Martinez, sportivo vero e personaggio totale. Al di là del gran gol segnato ieri, con la palla cercata di destro in quel.modo… Ci mette sempre una cattiveria agonistica importante. È un capitano e un leader, era rientrato anche in anticipo lo scorso anno. Anche i suoi periodi meno felici si vivono con maggiore comprensione vista l’abnegazione e il fatto che gioca no stop da più di un anno.

Chivu? Nel calcio nessuno da mai tempo a nessuno, questa è una realtà. Ti scontri e confronti con i risultati. È anche vero che Chivu è in una situazione complessa, se dovesse perdere con il River Plate e uscire dal mondiale per club qualche sospiro ci sarebbe. Per essere l’allenatore dell’Inter devi essere particolarmente bravo, sicuramente avrà il sostegno del club, però non si può valutare compiutamente Chivu in queste poche partite”