Inter, sfuma il sogno Fabregas? L’indizio social del presidente del Como gela i tifosi

INTER-FABREGAS, L’INDIZIO SOCIAL – Conclusasi l’era Simone Inzaghi, l’Inter è alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta e con il supporto operativo di Piero Ausilio e Dario Baccin, ha individuato in Cesc Fabregas il nome giusto per iniziare un nuovo ciclo. L’ex centrocampista spagnolo, oggi trentottenne, è attualmente l’allenatore del Como e, aspetto non secondario, anche azionista del club lombardo.

Portarlo alla Pinetina non è quindi solo una questione di convincimento personale: serve un accordo con la proprietà del Como, guidata dall’indonesiano Mirwan Suwarso. E proprio da Suwarso, nelle ultime ore, è arrivato un segnale che ha raffreddato gli entusiasmi nerazzurri.

Inter-Fabregas | Il rinoceronte su Instagram: un messaggio criptico ma chiaro

Nella serata di ieri, Suwarso ha pubblicato una storia su Instagram dal contenuto piuttosto eloquente. Nel breve video si vede un rinoceronte che sembra caricare un gruppo di persone, ma un ranger riesce a evitare l’assalto con estrema calma. A commento dell’immagine, la scritta: “Un’altra volta”.

Una scelta non casuale, secondo molti tifosi del Como, che vi hanno letto un chiaro riferimento ai tentativi precedenti di portare via Fabregas: prima il Bayer Leverkusen, poi la Roma, ora l’Inter. L’interpretazione dominante? Suwarso si prepara a respingere anche l’assalto nerazzurro.

Le parole da Londra: Fabregas al centro del progetto

Il messaggio social non è stato l’unico segnale. Proprio da Londra, dove Suwarso si trova in questi giorni insieme a Fabregas per un evento, il presidente ha ribadito pubblicamente la posizione del club: “Il nostro progetto è a lungo termine e stiamo lavorando insieme per crescere sempre di più”. Parole che non lasciano molti spiragli: per il Como, Fabregas non è in discussione.

https://twitter.com/zirosky/status/1930218289889780156

Ausilio a Londra, ma la situazione resta bloccata

Intanto, anche Piero Ausilio è volato nella capitale britannica. Una visita già prevista, ma che assume un peso diverso vista la presenza, proprio a Londra, sia di Fabregas che di Suwarso. L’Inter spera ancora di sbloccare la trattativa nei prossimi 2 o 3 giorni, ma la posizione del Como resta ferma.

Nel frattempo, in casa nerazzurra si valutano le alternative: in pole ci sono Cristian Chivu, già allenatore della Primavera, e Patrick Vieira, altro ex centrocampista di grande esperienza. Ma il sogno resta Fabregas — un sogno che, almeno per ora, sembra destinato a restare tale.