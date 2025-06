Questi oggetti in hotel non andrebbero mai toccati, sono quelli che non vengono mai puliti e rappresentano il covo perfetto per germi e batteri.

Ora che si avvicinano le vacanze, sono tantissime le persone che hanno optato di soggiornare all’interno di camere di hotel, riuscendo così ad avere il massimo del comfort. Prima di scegliere il proprio albergo, sono tantissimi gli elementi da valutare, come ad esempio la posizione, i servizi offerti, il prezzo e ovviamente anche il livello di pulizia.

Quest’ultimo aspetto, ossia la pulizia, ha un ruolo fondamentale. Infatti, più una camera d’hotel sarà pulita ed igienizzata e meno rischi andremo a correre. D’altronde è proprio una delle prime cose che ci colpisce non appena entriamo in camera, vedere tutto ben sistemato, igienizzato e anche profumato, o almeno così dovrebbe essere, perché la verità è completamente diversa.

Mai toccare questi oggetti all’interno di una camera d’hotel: non vengo puliti mai abbastanza

Se da un lato troviamo la camera d’hotel pulita ed impeccabile all’apparenza, è bene sapere che non è tutto oro quello che luccica e nello specifico, è giusto essere a conoscenza che all’interno di ogni stanza, indipendentemente dalle stelle, ci sono degli oggetti che non vengo mai puliti e che possono essere un potenziale pericolo per la salute.

A differenza di quello che si possa pensare, all’interno di una camera d’hotel, è consigliabile evitare di toccare o utilizzare alcuni oggetti che potrebbero non essere igienizzati a sufficienza. Il primo fra tutto è il telecomando della tv, che viene usato praticamente da tutti, ma spesso non viene mai igienizzato, diventando così un vero ricettacolo di germi e batteri. Stesso discorso vale anche per le maniglie delle porte e gli interruttori della luce, che difficilmente vengono puliti.

Ci sono poi anche alcuni tessili, come ad esempio tende, tappeti e copriletti, che, a differenza dell’altra biancheria, non viene cambiata e nemmeno lavata così di frequente, diventando anche un accumulo di polvere e di sporco. Infine, anche l’interno di armadi e cassetti, difficilmente saranno puliti, nascondendo così potenziali pericoli come le cimici. Quindi, la prossima volta che si va in una camera d’hotel, prima di iniziare a toccare la qualunque, meglio essere a conoscenza di questo piccolo elenco, in modo tale da essere consapevoli della probabile minaccia per la salute.