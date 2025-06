Se si forma del ghiaccio nel frigo non è di certo una cosa positiva, prima che si rompa ecco cosa si deve controllare: solo così non devi chiamare il tecnico.

Gli effetti ‘negativi’ del caldo non si vedono soltanto sul nostro fisico, ma avrà anche degli effetti indesiderati in casa, soprattutto su alcuni elettrodomestici. Uno fra questi è sicuramente il frigorifero, che, a causa delle temperature elevate e anche di un uso improprio, tenderà a funzionare in modo fin troppo anomalo.

Con il caldo che via via diventa sempre più intenso, anche aprire semplicemente il frigorifero, come facciamo sempre, può avere degli effetti negativi da non sottovalutare. Spesso, infatti, lo sbalzo termico che si andrà a creare ogni volta che si apre la porta del frigo, contribuirà alla formazione del ghiaccio sulle pareti interne.

Cosa controllare e come risolvere se nel frigo si forma del ghiaccio a causa del caldo

A differenza di quello che si possa pensare, avere del ghiaccio all’interno del frigorifero non è affatto una cosa buona. Di certo è la prova lampante che c’è qualcosa dell’apparecchio che non va come dovrebbe. Eliminare il ghiaccio sarà quindi fondamentale, ma sarà altrettanto necessario capire le origini del problema e risolverle del tutto, prima che sia troppo tardi.

La prima cosa da fare è ovviamente iniziare ad eliminare il ghiaccio, che, se non è troppo spesso sarà semplicissimo da rimuovere. Se invece ci troviamo davanti uno strato più consistente, allora sarà proprio necessario staccare la presa per qualche ora, finché non si ammorbidirà il ghiaccio e sarà più facile da rimuovere. Una volta che tutto sarà ritornato in perfetto stato, si dovrà cercare di capire l’origine del problema. Ecco quindi, i punti da controllare:

Controllare la temperatura interna: non dovrà mai scendere al di sotto dei 2°C per evitare la formazione di ghiaccio; Verificare lo stato del termostato: regolare la manopola o resettare il pannello digitale, basterà per rimettere in riga il frigo; Pulire le prese d’aria interne: per una corretta circolazione d’aria le prese dovranno sempre essere pulite e prive di sporco e polvere; Sbrinare regolarmente: in questo modo non si andrà ad accumulare tanto ghiaccio e il frigo potrà funzionare in modo adeguato; Controllare i cibi posizionati vicino alla parete posteriore: se sono bagnati o congelati, vuol dire che la temperatura è troppo bassa o distribuita male.

Avendo queste piccole accortezze ed evitando di aprire continuamente il frigo, la presenza del ghiaccio non sarà più un problema.