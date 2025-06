Il comunicato dei Friedkin: Gasperini alla guida, Ranieri senior advisor e due novità per i tifosi

Questa mattina, la proprietà dell’AS Roma ha diffuso un lungo comunicato rivolto ai tifosi, delineando i punti salienti della nuova fase che attende il club.

Il messaggio, firmato da Dan e Ryan Friedkin, ha ripercorso la stagione appena conclusa, definita “dal carattere” e vissuta “con orgoglio, resilienza e unità”. In apertura, la proprietà ha espresso la propria “più profonda gratitudine” ai tifosi, riconoscendo la lealtà e la passione che hanno contraddistinto l’annata giallorossa.

Era già noto che Claudio Ranieri non avrebbe proseguito alla guida tecnica della squadra: nel comunicato odierno è stata ufficializzata la sua nuova funzione di senior advisor della proprietà. “Siamo sinceramente grati a Claudio per aver risposto alla chiamata con tanta integrità e professionalità”, si legge nel testo, che sottolinea come la scelta di Ranieri fosse stata dettata dalla volontà di “stabilità, identità e legame con la nostra storia”.

Nel comunicato non poteva mancare il riferimento alla nomina di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. La proprietà lo descrive come “un tecnico di grande esperienza, personalità e visione”, con una filosofia calcistica che “si allinea perfettamente con l’identità e le ambizioni dell’AS Roma”. Il contratto lo legherà al club fino al 2028.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla questione dello stemma: i Friedkin hanno annunciato la progressiva riappropriazione dello storico simbolo ASR, definendolo “un simbolo che incarna l’anima di questo Club”. La decisione è stata presentata come una risposta ai desideri dei tifosi e come un tributo alla tradizione del club. Viene inoltre confermata la data del 22 luglio come giorno di festa, pur riconoscendo la storicità del 7 giugno 1927, data di fondazione dell’AS Roma.

Sul fronte infrastrutture, il comunicato ribadisce l’impegno per il nuovo stadio nell’area di Pietralata, che la proprietà descrive come “un nuovo Colosseo maestoso” e come “una casa degna dei nostri tifosi, un’eredità per le prossime generazioni”. La realizzazione dovrebbe avvenire tra il 2025 e il 2028.

Il testo si conclude con un ringraziamento ai tifosi e con la promessa di “continuare a crescere, a combattere, a sognare e a vincere”, con l’invito a restare uniti e a sostenere la squadra anche nella nuova fase che si aprirà con l’arrivo di Gasperini.