Hai sempre sbagliato a riscaldare il cibo nel microonde: solo se fai così sarà veramente caldo e buono da mangiare

Come bisogna riscaldare il cibo nel microonde in modo corretto: tutti lo utilizzano, ma sono ancora in tanti a commettere questi errori banali che rovinano tutto.

Uno degli elettrodomestici che più utilizziamo quotidianamente è sicuramente il microonde, che, grazie alle sue funzioni e alla sua particolare tecnologia, permette di poter cuocere, scongelare e riscaldare in tempi brevissimi. È lo strumento ideale per chi è sempre di fretta o per chi in un ufficio è alla ricerca di un pranzo rapido, veloce, ma gustoso al tempo stesso.

Usare il microonde non è affatto complicato giusto? Basterà semplicemente aprire lo sportello, inserire il cibo al suo interno e impostare tempo e gradi per riscaldare il tutto. Eppure, se in pratica le cose stanno esattamente così, in teoria è tutto diverso, infatti, a differenza di quello che si possa pensare, molto spesso si commettono alcuni errori che non fanno altro che rovinare sapore e qualità degli alimenti.

Come utilizzare in modo corretto il microonde per riscaldare il cibo senza commettere errori

Rispetto ad un tempo, dove passavamo ore a studiare i libretti delle istruzioni, oggi, grazie anche a funzioni sempre più facili, andremo un po’ ad intuito nell’utilizzare gli elettrodomestici che abbiamo in casa. La stessa cosa che facciamo proprio con il microonde, affidandoci a quei 5-6 tasti che vediamo sul display. In realtà le cose sono molto diverse e per riscaldare realmente bene gli alimenti ci sono delle regole da seguire.

Per far capire esattamente a cosa ci stiamo riferendo è necessario portare un esempio: quante volte ci è capitato di mettere del cibo nel microonde e anche se il piatto sembrava bollente gli alimenti al suo interno erano ancora freddi? Ebbene, se questo ci capita sempre è bene sapere che stiamo sbagliando il modo di inserire il piatto all’interno del microonde.

Infatti, la maggior parte dei piatti o anche dei recipienti contengono materiali che aumentano l’assorbimento delle microonde. Inoltre, poiché il riscaldamento inizia dall’esterno verso l’interno, il contenitore sarà il primo a iniziare ad assorbire le onde a microonde. Cosa possiamo fare per evitare questo effetto? Ecco alcuni trucchi da seguire:

Posizionare il piatto con il cibo proprio sul bordo esterno del piatto girevole. In questo modo il contenitore si muoverà di più, favorendo una maggiore penetrazione delle microonde nel cibo. Distribuire il cibo sul piatto aiuterà a riscaldarlo meglio. Se si separano e si distribuiscono gli alimenti sul piatto, ancora meglio, per cui possiamo optare per piatti più grandi anche se abbiamo poco cibo da riscaldare. Mescolare è fondamentale se vogliamo riscaldare tutto in modo uniforme. Dividere il tempo a metà o in tre parti e fermarsi per mescolare, soprattutto nel caso di cibi con brodo, salse e simili. Mantenere il cibo nel microonde per uno o due minuti dopo aver terminato aiuta a ottenere una temperatura più uniforme in tutto il piatto.

Seguendo questi piccoli consigli, finalmente gli alimenti saranno sempre ben riscaldati e non mangeremo più cose fredde e insapore.