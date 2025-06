Grande Fratello, addio definitivo al reality: Mediaset ha deciso

Addio definitivo al Grande Fratello: Mediaset ha preso una decisione importante per quanto riguarda il reality show più longevo della tv.

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della tv e fra poco celebrerà ben 25 anni dalla messa in onda della prima puntata. Negli anni è molto evoluto, tanto che prima vi partecipavano solo concorrenti “sconosciuti”, poi solo “vip” ed in seguito, come nelle ultime edizioni, sia concorrenti vip che “nip”.

Con enorme tristezza dei tanti fan del Grande Fratello, però, Mediaset ha preso una decisione che sancisce l’addio definitivo al reality show. Ecco cosa accadrà.

L’addio definitivo al Grande Fratello

La prossima edizione del Grande Fratello sarà la 25esima e per questo Mediaset sta pensando a qualcosa di speciale per tutti i fan di questo reality così amato. Se da una parte è arrivata la conferma della conduzione, affidata sempre ad Alfonso Signorini, ci saranno però delle importanti novità.

In studio con Signorini, infatti, non ci saranno più le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Quest’ultima, probabilmente, si cimenterà nella conduzione di Pomeriggio Cinque invece di Myrta Merlino. Al posto loro dovrebbero subentrare dei nuovi volti, non poi così sconosciuti al pubblico Mediaset.

Sì, perché si tratterebbe di Stefania Orlando, già concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, e della prof di Amici, Anna Pettinelli. Quest’ultima è molto amica della Orlando, non ha peli sulla lingua e l’ha dimostrato anche quando è entrata nella casa più spiata d’Italia durante una puntata del reality per “difendere” la sua amica dalle accuse dei concorrenti Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

L’approccio Orlando-Pettinelli potrebbe dimostrarsi vincente per creare un bel dibattito durante il prime time del reality show, che è giunto alla sua 25esima edizione. Per quanto riguarda invece i concorrenti, come al solito si rincorrono tante indiscrezioni: pare che nel cast ci potrebbe essere Benedicta Boccoli, attrice e reduce dalla breve esperienza nel reality game “The Couple”, terminato prima del tempo per bassi ascolti.

Dalle indiscrezioni, poi, pare che questa edizione sarà più lunga del solito: nonostante il Grande Fratello non abbia più gli ascolti di un tempo, c’è sempre un pubblico di fedeli pronti a seguire ogni edizione di questo reality. Quindi, dalle voci più insistenti, sembra che sia quasi certo l’addio al reality da parte delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Tuttavia, al posto loro dovrebbero arrivare delle sostitute con i fiocchi.