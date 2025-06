“È terribile”, annuncio Hamilton: ultim’ora pazzesca in casa Ferrari

Brutte notizie per Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari continua nel suo momento no e la situazione non pare migliorare.

Non si può certo definire da incorniciare l’avvio di stagione di Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha incominciato la sua avventura con la Ferrari, alla veneranda età di 40 anni, con tutto l’entusiasmo possibile. Purtroppo la frenesia iniziale non è bastata per metterlo nella giusta direzione, visti i risultati negativi nei gran premi finora disputati.

Hamilton al momento è al sesto posto della classifica piloti, con solo 71 punti conquistati finora. A parte la vittoria nella Sprint Race a Miami, non si segnalano guizzi o prestazioni confortanti da parte dell’inglese. Una sorpresa in negativo, dato che si parla di un pilota che in carriera ha vinto per sette volte il titolo mondiale.

Evidentemente Hamilton non ha ancora trovato il feeling giusto con la monoposto Ferrari ed i primi nervosismi sono arrivati al termine della gara di domenica scorsa al Montmelò, con un sesto posto (settimo senza la squalifica di Verstappen) che non è stato accolto positivamente dall’ex Mercedes. Un momento no che sembra difficile da cancellare.

Hamilton-Ferrari, matrimonio fallimentare? L’ex pilota lancia la sentenza

All’interno del Circus c’è dunque la sensazione di un rapporto finora da dimenticare tra la Ferrari e Lewis Hamilton, nonostante il fuoriclasse britannico abbia accettato con grande entusiasmo questa opportunità una volta lasciata la scuderia Mercedes.

Il parere dell’ex pilota Johnny Herbert, interpellato dal podcast Instant withdrawal, è stato piuttosto caustico sulla situazione in ambito ferrarista. Infatti il parere dell’ex guida di Benetton e Sauber racchiude le sensazioni di molti addetti ai lavori.

“In questo momento Hamilton sembra davvero perso, al punto che viene da chiedersi se abbia ancora il suo proverbiale passo. Pensavo che sarebbe stato in grado di superare qualsiasi problema, invece con la vettura sembra in un vicolo cieco”.

Inoltre Herbert fa intendere come la Ferrari sembra puntare tutto su Charles Leclerc piuttosto che sull’esperienza di Hamilton. Un dislivello di fiducia e confidenza che rischia di mandare fuori giri l’inglese: “Hamilton sembra non riuscire più a ottenere quel qualcosa in più di cui ha bisogno. Non capisce perché, mentre Leclerc sta ottenendo risultati migliori con la stessa macchina e sale sul podio con più regolarità. Charles ha il controllo del futuro della Ferrari. È lui l’uomo su cui possono contare, la Ferrari non può contare su Lewis Hamilton a questo punto. È terribile dirlo, ma è la verità”.