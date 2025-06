Con il trucco della carta stagnola finalmente formiche e scarafaggi non saranno più un problema in casa: il rimedio geniale a costo zero.

In estate, ritrovarsi la casa invasa dagli insetti è purtroppo un fenomeno molto frequente. Non solo perché questi piccoli esserini saranno in cerca di cibo e di un posto al fresco, ma soprattutto perché avendo finestre e balconi aperti, avranno il via libera per poter esplorare ogni angolo di casa, fino a trovare il punto in cui creare il loro nido.

Formiche e scarafaggi, sono sicuramente tra i più comuni e trovarsi la casa invasa non è affatto piacevole, in modo particolare perché riescono ad intrufolarsi ovunque e sbarazzarsene sarà davvero difficile. Ecco perché sarà molto importante trovare dei rimedi efficaci, capaci di risolvere il problema.

Come allontanare formiche e scarafaggi con il trucco della carta stagnola

Anche se in commercio esistono infiniti repellenti studiati per allontanare non solo questi insetti, ma anche tutti gli altri che in estate ritornano a farsi vedere, è bene sapere che si tratta pur sempre di prodotti chimici e per tale motivo non sempre faranno bene alla nostra salute. Inoltre, alcuni hanno davvero un costo molto elevato rispetto a quello che riescono a fare realmente.

Cosa fare quindi in questi casi, o meglio, che prodotti usare per riuscire ad allontanare da casa formiche e scarafaggi? La risposta arriva direttamente dalla nostra cucina, dove la carta stagnola sarà la protagonista di questo rimedio fai da te davvero geniale. Per metterlo in pratica servirà:

Un foglio di carta stagnola

3 cucchiai di zucchero bianco

1 cucchiaio di dentifricio al mentolo

Scorza di un limone

Il procedimento è facile e veloce:

In un piccolo recipiente, mescolare zucchero, dentifricio e la scorza di limone fino a formare un composto omogeneo Mettere un cucchiaio del composto al centro del foglio di carta stagnola Avvolgere il tutto fino a formare una pallina chiusa Con un ago o uno stuzzicadenti, forare più volte la pallina per liberarne l’aroma Posizionare queste trappole in punti strategici della casa, ad esempio accanto alle porte, alle finestre, dietro il frigorifero o vicino al cestino della spazzatura.

In questo modo, lo zucchero fungerà da esca, attirando quindi formiche e scarafaggi. Nel frattempo però il dentifricio al mentolo e la scorza di limone che contengono composti naturali noti per respingere numerosi insetti, una volta liberati dai fori della carta stagnola, andranno a creare un ambiente poco attraente per gli insetti che non si avvicineranno più.