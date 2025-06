Entro il 30 giugno è possibile ottenere 400 euro: mancano pochi giorni ancora e questa opportunità svanirà per sempre.

Al giorno d’oggi avere dei soldi in più può fare comodo. Con tutte le spese che ci sono da sostenere e i rincari nei prodotti alimentari, nelle bollette e nei beni di prima necessità, un’entrata in più non può che essere ben accetta. E così c’è ancora poco tempo per approfittare di un’opportunità molto interessante.

Infatti entro il 30 giugno è possibile ancora ottenere 400 euro. Ecco come fare per avere questa cifra che può essere un aiuto in questo periodo di difficoltà economica un po’ per tutti.

Come ottenere 400 euro entro il 30 giugno

È corsa contro il tempo perché è possibile ottenere 400 euro ancora per pochi giorni, in particolare entro il 30 giugno. Questa è l’iniziativa pensata per chi apre il Conto Online di Crédit Agricole. Tutti i nuovi clienti potranno infatti ottenere buoni spendibili su Amazon per un valore fino a 400 euro.

Il conto di Crédit Agricole è molto vantaggioso perché è un conto online a canone zero, con possibilità di ottenere anche assistenza in filiale. Permette di:

avere una carta di debito inclusa con canone zero per due anni

fare prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole

inviare bonifici senza commissioni, anche istantanei

richiedere la carta di credito Nexi Classic con un costo di 40,99 euro all’anno

avere accesso al Conto Deposito con interessi al 2% per 9 mesi

Inoltre, come visto, consente di ottenere ben 400 euro di buoni spendibili su Amazon: 200 euro sono quelli che si possono avere rispettando alcune condizioni fissate dalla banca. Infatti sono previsti:

50 euro di bonus di benvenuto ottenibile aprendo il conto online entro il 30 giugno e inserendo, in fase di apertura, il codice VISA (è necessario richiedere la carta di debito ed effettuare almeno una transazione)

50 euro optando per l’accredito di stipendio/pensione dopo l’apertura del conto

50 euro richiedendo la Carta Conto Teen per un proprio figlio minore

fino a 50 euro come rimborso delle spese sostenute con la carta di debito entro i primi 60 giorni dall’apertura del conto (per ottenere il massimo importo previsto, cioè 100 euro, è necessario raggiungere quota 1.000 euro di spesa)

E fino a 200 euro si possono ottenere con la promozione “Porta un amico” (50 euro per ogni amico invitato che aprirà il conto, per un massimo di 4 amici). Però mancano pochissimi giorni, perché i 400 euro si possono ottenere solo entro il 30 giugno.