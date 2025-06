Può sembrare incredibile ma chiunque potrebbe avere nella credenza questo oggetto che può far guadagnare 1000 euro. Ecco di cosa si tratta.

Chiunque di noi accumula in casa oggetti su oggetti. A volte si tratta di cianfrusaglie senza valore, altre, invece, di antichi cimeli di famiglia che quantomeno hanno un valore affettivo. Ma altre volte anche gli oggetti apparentemente più comuni possono valore una fortuna.

E allora molti di noi potrebbero ritrovarsi in credenza questo oggetto che può far guadagnare tanti soldi. Fra oggetti impolverati, magari di tanti anni fa, ci potrebbe essere infatti un oggetto che può far guadagnare ben 1000 euro. Ecco di quale si tratta.

L’oggetto in credenza che può far guadagnare 1000 euro

Nella vecchia credenza dove c’è il servizio di piatti buono, quello ricevuto “come corredo” prima del matrimonio, potrebbe esserci un vero tesoro. Infatti c’è un oggetto che può far guadagnare 1000 euro. Di cosa si tratta? Di un bicchiere. Può sembrare incredibile ma è davvero così.

I bicchieri antichi vanno per la maggiore tra i collezionisti, sono così ambiti che sborserebbero una fortuna per averli. Alcuni di questi infatti sono stati rivenduti di recente anche a 1000 o più euro. In particolare quelli più interessanti sono quelli fatti con il vetro antico della Repubblica Ceca, risalente al XIX secolo del periodo Art Déco.

I marchi di bicchieri più ambiti sono quindi quelli di vetrerie ceche come Moser, Harrachov e Rückl. Chiunque si ritrovi in casa uno o più bicchieri con queste firme e ben conservati, può guadagnare anche alcune centinaia di euro. Alcuni di questi hanno quotazioni superiori a 1000 euro. Non solo ma ci sono altri bicchieri molto desiderati, vale a dire quelli a marchio Steuben, degli Stati Uniti, creati da Frederick Carder all’inizio del ‘900. Per un set di 8 bicchieri da vino Porto si possono guadagnare più di 1000 euro.

Fra gli oggetti che si potrebbero avere in credenza e che possono valere una fortuna ci sono anche i bicchieri francesi del XX secolo della vetreria Lalique, riconoscibili dalle firme “Lalique”, “R. Lalique” e “R. Lalique France”. Qualche tempo fa un vaso di vetro blu brillante è stato venduto per 47.000 euro ma anche i bicchieri possono valere 100 euro a pezzo.

Infine i bicchieri della Cina del periodo Ming sono quelli più ambiti: un bicchiere da vino in porcellana da 8 cm di diametro decorato con galli e galline è stato acquistato nel 2014 da Liu Yiqian (il fondatore del Long Museum di Shanghai) per ben 31 milioni di euro.