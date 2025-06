Nelle prossime ore tante persone riceveranno un accredito di 200 euro dall’Inps. Ecco perché.

200 euro è la cifra che riceveranno tante persone da parte dell’Inps. In questi tempi difficili economicamente, non può che fare piacere ricevere un importo del genere. Infatti ci sono tante famiglie che stentano ad arrivare a fine mese, viste le spese che devono sostenere per i generi alimenti (che hanno subìto rincari) e per le bollette.

Eppure, come spesso accade, questa fortuna non toccherà a tutti ma solo a certi soggetti. Questo accredito avverrà dunque nelle prossime ore solo per queste persone. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Chi riceverà l’accredito di 200 euro da parte dell’Inps

Da giugno tante persone riceveranno un accredito di 200 euro da parte dell’Inps. Questo importo fa riferimento al cosiddetto Bonus Bollette che verrà erogato a partire dal mese di giugno 2025.

I 200 euro saranno accreditati direttamente in bolletta e dunque non ci sarà bisogno di fare alcuna domanda. Tuttavia non spetteranno a tutti ma solo a chi ha determinati requisiti, vale a dire:

ISEE in corso di validità fino a 25.000 euro

la titolarità di un contratto di fornitura di luce e gas

Di fatto ne avranno diritto più soggetti (si stima fino a 3 milioni) perché prima il Bonus bollette prima spettava solo a chi avesse un ISEE inferiore a 9.530 euro (o a 20.000 euro in presenza di 4 figli a carico). Ora invece è stata allargata la platea di coloro che ne potranno beneficiare anche ai soggetti che abbiano un ISEE fino a 25.000 euro e, dato che nel conteggio di questo indicatore non bisognerà inserire più titoli di Stato e libretti postali fino a 50.000 euro, molte più famiglie rientreranno nei limiti previsti.

Le famiglie che già percepiscono il Bonus sociale, invece, avranno una integrazione fino a 500 euro. Dunque, dato che l’Inps ha già trasmetto al Sistema Informativo Integrato (SII) l’elenco dei beneficiari, i gestori delle forniture avranno 3 mesi di tempo per applicare lo sconto di 200 euro in bolletta. E dunque le famiglie riceveranno l’accredito in bolletta a partire dal mese di giugno 2025 (e c’è tempo fino a settembre per poterlo ottenere).

Dunque questa è una bella notizia per quanti stentano ad arrivare a fine mese perché con il Bonus Bollette avranno di fatto uno sconto di 200 euro sulle bollette, direttamente accreditato dall’Inps in bolletta senza dover fare alcuna domanda.