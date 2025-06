MELONI, CALENDA SI DISSOCIA DA MAGI: “NON SIAMO RAGAZZINI” – Il giorno dopo la sfilata del Pride 2025 a Roma, che ha visto migliaia di persone sfilare da piazza della Repubblica fino alle Terme di Caracalla, si accende una nuova polemica politica. Protagonista è Riccardo Magi, segretario di Più Europa, che durante la manifestazione ha esposto un cartello che ha suscitato forti reazioni: “Meloni amica dei Dick-tators”.

Il gioco di parole, che mescola il termine inglese “dictators” (dittatori) con la parola volgare “dick” (pene), era chiaramente un attacco ai leader Donald Trump e Viktor Orbán, vicini politici di Giorgia Meloni, anch’essi rappresentati con cartelli accanto a quello del parlamentare. La scritta, insieme a un altro calembour sul carro – “Censura sto carro” – ha scatenato l’indignazione della destra e non solo, aprendo un dibattito sul confine tra satira politica e offesa.

Magi-Meloni | Le reazioni: da Fratelli d’Italia a Carlo Calenda

Le critiche più aspre sono arrivate da Fratelli d’Italia. La vicepresidente alla Camera, Elisabetta Gardini, ha definito il cartello di Magi “volgare e sessista”, denunciando un clima di “odio” e “istigazione alla violenza” che colpirebbe in particolare le donne di centrodestra. “Magi dovrebbe solo vergognarsi. Un omuncolo rancoroso che sfoga la propria frustrazione contro una donna che ha avuto il coraggio, la forza e il consenso che a lui non basterebbero dieci vite per conquistare”, ha detto Gardini con tono duro.

Ma inaspettatamente, anche dall’opposizione sono arrivate critiche. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha usato parole forti su X, definendo quel comportamento “indegno, volgare, sessista e insultante”, sottolineando che se la vignetta fosse stata rivolta alla leader del centrosinistra Elly Schlein, ci sarebbe stata una reazione di sdegno generalizzata e chiedendo scuse immediate da parte di Più Europa.

Questa roba è indegna, volgare, sessista e insultante. E se invece della faccia della Meloni ci fosse stata quella della Schlein ci sarebbe stata una giusta indignazione generalizzata. Spero che gli amici di +Europa si scusino rapidamente. pic.twitter.com/i4Gx4RHLWn — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 15, 2025

“Magi ha scambiato la politica per un gioco di ragazzini imbecilli… Questa roba è ripugnante”

In diretta su “LAVORI IN CORSO” con Stefano Molinari, Calenda ha approfondito il suo punto di vista, partendo da una precisazione: non confondetemi con questa sinistra. “Io non appartengo al campo progressista, sono un liberale, eletto nel Terzo Polo, e non farò accordi con la sinistra”.

Ha poi criticato duramente il modo di fare politica di alcuni esponenti, commentando il cartello esposto da Magi: “È una roba di un sessismo smisurato”, e ha definito inaccettabile l’uso della parola volgare accostata al nome della presidente del Consiglio, sottolineando come “bisogna tenere un linguaggio consono, soprattutto se si vuole educare le nuove generazioni”.

Calenda ha poi spiegato il proprio approccio alla politica: “Io voto le cose nel merito, anche se proposte da avversari, perché questo non deve diventare un gioco tra bambini.” Ha anche condannato “l’abbrutimento della discussione politica”, citando l’esempio degli Stati Uniti dove si sono verificati episodi di violenza contro i deputati.

Sul comportamento di Magi ha detto chiaramente: “Magi ha scambiato la politica per un gioco di ragazzini imbecilli… Questa roba è ripugnante”. Pur essendo all’opposizione di Meloni e critico verso l’attuale governo, Calenda ha sottolineato l’importanza di criticare con argomenti e non con “giochi di parole volgari o buffonesche”.

Infine, ha spiegato la sua posizione sul Pride e sui diritti civili: “Sono per tutti i diritti civili, per il diritto di amare chi vuoi, per le adozioni da parte di coppie omosessuali. Non mi interessa il tema del Pride, ma c’è un modo serio e rispettoso di fare politica”.