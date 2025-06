In estate un bel barbecue ci sta tutto, ma attenzione a non dimenticare mai di pulire la griglia: solo così si evitano rischi per la salute.

Ora che le belle giornate sono anche piuttosto lunghe e le temperature di sera iniziano ad essere leggermente più fresche rispetto a quelle della mattina, si sentirà proprio l’esigenza di passare del tempo all’aria aperta e chi ha la fortuna di avere anche un piccolo spazio esterno, potrà sfruttarli per organizzare qualcosa di simpatico con amici e parenti.

E cosa c’è di meglio se non fare una ricca grigliata di carne, pesce o verdure con i propri cari? Ovviamente, la prima cosa importante da fare è avere la certezza che si possa fare e soprattutto non si dovrà arrecare disturbo ai vicini. Una volta fatto questo, siamo pronti per aprire le danze e grigliare gustose fette di carne o di pesce, il tutto accompagnato da deliziose verdure di stagione.

Barbecue, prima di posarlo si deve assolutamente pulire la griglia: solo così non si corrono pericoli

Ovviamente, proprio come capita per tutti gli altri strumenti che entrano in contatto con il cibo, anche il barbecue dovrà essere sempre ben pulito ed igienizzato. In modo particolare, c’è un elemento che non dovrà affatto essere trascurato, ossia la griglia, l’elemento su cui si andranno ad appoggiare i vari alimenti per essere cotti.

Entrando in contatto con cibi crudi di ogni genere, la griglia non è semplicemente sporca, ma diventa il luogo ideale su cui possono proliferare germi, batteri e tantissime altre minacce per la salute. Per tale motivo, alla fine di ogni utilizzo la griglia dovrà essere sempre ben pulita e si dovrà avere l’accortezza di rimuovere anche la più piccola traccia di residui di cibo. Ma come fare quindi per averla realmente igienizzata?

La prima cosa da fare, come già suggerito, è quella di pulire la griglia ogni qual volta si smette di usare, per farlo basterà un mix di acqua, sapone per piatti e bicarbonato e una piccola spugnetta pagliata che aiuterà ad eliminare più velocemente il grasso e lo sporco. In alternativa, si potrà strofinare anche una pallina di carta argentata, perfetta per rimuovere le incrostazioni e per rendere la griglia perfetta.

Una volta che tutto lo sporco sarà stato rimosso, si dovrà risciacquare con cura per eliminare gli ultimi residui, dopodiché si dovrà asciugare e soltanto successivamente sarà pronta per essere inserita nuovamente sul barbecue. Basterà semplicemente questo e si eviteranno pericoli.