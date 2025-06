Dichiarazioni a sorpresa che lasciano tutti a bocca aperta riguardo Pecco Bagnaia, il centauro della Ducati che non sta vivendo un gran momento.

Sta vivendo un momento tutt’altro che brillante Pecco Bagnaia, il pilota della Ducati Lenovo che dopo aver sempre gareggiato per il titolo in MotoGP sembra ora molto più distante da certi livelli. E pensare che l’italiano negli ultimi quattro anni ha raccolto due trionfi mondiali e due secondi posti.

Sembra che alla base dei risultati non esaltanti del 2025, soprattutto nelle Sprint Race, ci sia un feeling mancato con l’attuale moto a sua disposizione, ovvero la Desmosedici GP25 che non si confà alle sue caratteristiche di guida. Bagnaia ha più volte lamentato problemi con l’anteriore e difficoltà ad essere veloce sui rettlinei.

Una bella gatta da pelare, sapendo invece che il suo compagno di team Marc Marquez ha invece subito capito come gestire la GP25, non a caso trovandosi in testa alla classifica piloti. Lo spagnolo, promosso da Gigi Dall’Igna ad inizio anno nel team ufficiale Ducati, sta tornando ai vecchi fasti prima dei vari infortuni in Honda, al contrario di Bagnaia che invece è considerato in calo evidente.

Marquez, altra stoccata a Bagnaia: lo spagnolo snobba il suo compagno di team al Mugello

La svolta della stagione per Pecco Bagnaia magari potrà arrivare questo weekend, visto che si corre il Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello, un circuito che l’azzurro conosce a menadito e soprattutto che ha saputo dominare nelle ultime stagioni. Dal 2022 al 2024 Bagnaia ha sempre trionfato sulla pista di ‘casa’.

Marquez però, nonostante sappia bene quanto Bagnaia sia a suo agio al Mugello, lo ha letteralmente snobbato nelle recenti dichiarazioni rilasciate dal circuito toscano: “Se battessi Pecco al Mugello non sarebbe una grossa sentenza, perché al momento l’avversario principale è mio fratello Alex. Il campionato è estremamente lungo e ora comincia un periodo nel quale ci saranno continuamente due gare consecutive. Siamo in uno sport in cui ci si può infortunare e possono succedere tante cose, ci sono ancora tanti punti in palio”.

Dunque l’ex campione della Honda non sembra considerare Bagnaia come un pilota insidioso nella lotta al titolo. Non si può dare torto ad oggi a Marquez, visto che Pecco è distante da lui in classifica ben 93 punti, un’eternità anche se il campionato è ancora lungo.

Tutto l’orgoglio e la qualità motociclistica di Bagnaia dovrà essere messa in campo al Mugello, per riprendere fiducia e risalire la china, così da zittire anche i rivali e tutti coloro che lo considerano fuori dal giro che conta.