Nel giugno del 1981, un dramma scuote l’Italia intera: Alfredino Rampi, 6 anni, cade in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino Roma. La sua voce, flebile ma coraggiosa, tiene collegate milioni di persone davanti alla TV. Quella che doveva essere una corsa contro il tempo diventa una ferita collettiva mai dimenticata.

La caduta nel buio

Era la sera del 10 giugno 1981 quando Alfredino, durante una passeggiata con la famiglia, si allontanò per un attimo. Poco dopo, cadde in un pozzo artesiano profondo 80 metri, largo appena 30 cm. Le sue urla furono subito udite e iniziarono le prime, disperate chiamate ai soccorsi. Quella che sembrava una tragedia privata, nel giro di poche ore, divenne un evento nazionale.

I soccorsi impossibili

I tentativi di salvare Alfredino furono ostacolati dalla struttura del pozzo, strettissimo e instabile. Speleologi, vigili del fuoco, tecnici e volontari provarono ogni soluzione: corde, imbracature, calate a testa in giù. Alcuni rischiarono la vita. Ma ogni sforzo fallì. Un secondo tunnel scavato accanto al pozzo richiese troppo tempo. Alfredino restava vivo, parlava, chiedeva da bere. L’Italia ascoltava, impotente.

La diretta che cambiò la TV

Per la prima volta, una tragedia venne trasmessa in diretta televisiva quasi continua. La RAI mandò le immagini nelle case di milioni di italiani, giorno e notte. Il volto dei soccorritori, le lacrime dei genitori, la voce del bambino nel buio: tutto era reale, crudo, senza filtri. Il caso sollevò interrogativi etici sull’informazione e segnò per sempre il modo di raccontare il dolore in pubblico.

Un dolore che ha cambiato il Paese

Dopo oltre 60 ore, il silenzio calò sul pozzo. Alfredino era morto. Il suo corpo non fu mai recuperato. Da quella tragedia nacque però qualcosa: si comprese la necessità di una struttura di emergenza nazionale organizzata e moderna. Nacque così la Protezione Civile come la conosciamo oggi. Ma soprattutto, nacque una memoria collettiva. Alfredino è diventato il simbolo di un Paese che si è sentito impotente… ma mai indifferente.