La Juventus ed il Milan protagoniste dei prossimi mesi di calciomercato estivo. Potrebbe andare in porto un’operazione tra le due rivali.

C’è chi sta cambiando tutto in vista della prossima stagione sportiva, chi invece ha scelto di ripartire dai suoi punti fermi e da diverse certezze. Una differenza sostanziale che riguarda il Milan e la Juventus, due delle big della Serie A italiana.

Da una parte i rossoneri, che dopo un’annata a dir poco sventurata hanno deciso di fare piazza pulita e ricominciare con una nuova guida tecnica. Palla a Massimiliano Allegri, di ritorno sulla panchina milanista dopo 11 anni dall’ultima volta. Dall’altro lato i bianconeri che hanno scelto di riconfermare Igor Tudor senza effettuare grosse rivoluzioni in rosa.

Ci si aspetta comunque colpi e trattative serrate da parte di questi due grossi club. Basti pensare ai nomi che già circolano sui media, con il Milan che sarebbe pronto a portare Luka Modric in Italia o la Juve che avrebbe stanziato un tesoretto di lusso per colpi del calibro di Ederson, Gyokeres e Tonali.

Ma in attesa dei colpi grossi, Juventus e Milan sembrano indirizzate verso un’operazione di mercato meno onerosa ma comunque interessante. Pare che i rossoneri stiano muovendo dei passi concreti verso un calciatore che avrebbe chiesto la cessione in casa Juve.

Perin ha chiesto la cessione: Allegri lo vuole con sé al Milan

Il protagonista di questo rumors di calciomercato è Mattia Perin, ovvero il secondo portiere della Juventus. Un personaggio molto stimato nello spogliatoio bianconero, ma il quale vorrebbe nuove sfide e più possibilità di giocare rispetto a quella avuta a Vinovo negli ultimi anni.

Secondo Calciomercato.com, Perin sarebbe un vero e proprio pallino di Max Allegri, che si fida molto del suo ex portiere e lo vorrebbe con sé nella nuova avventura al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di affidabilità ed esperienza tra i pali, in attesa di capire cosa accadrà con Mike Maignan e con il contratto in scadenza del francese.

L’accordo tra Juventus e Perin è in scadenza a giugno 2027, grazie al prolungamento avvenuto qualche mese fa. Ma il portiere nativo di Latina è pronto a cambiare aria e l’ipotesi Milan lo stuzzica particolarmente, anche senza la certezza di fare il titolare.

L’operazione tra Juve e Milan potrebbe aggirarsi sui 5-6 milioni di euro per il cartellino di Perin. Quest’ultimo è sotto contratto con i bianconeri dall’estate 2018, quando il Genoa lo vendette alla Vecchia Signora per 16 milioni. Il problema è che Perin, nonostante fosse considerato uno dei portieri più talentuosi della sua generazione, non ha mai avuto la chance di sentirsi titolare all’Allianz Stadium, se non per qualche partita sporadica.